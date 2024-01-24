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Знижки до -55%: великий розпродаж техніки для дому минулих сезонів

Гідні гаджети й електронні девайси для оселі за кращими цінами можна придбати просто зараз. Розповідаємо детальніше.

Знижки до -55%: великий розпродаж техніки для дому минулих сезонів
Знижки у Фокстроті

Щосезону світові виробники побутової техніки і гаджетів презентують новинки: інноваційні смартфони, телевізори із зануренням в метавсесвіт, смарт-оселі тощо. І в той момент, коли одні з нетерпіння очікують апдейту, інші – обирають не менш гідні хіти минулих сезонів, та ще й з вигодою до 55%.

Приміром, смартфон XIAOMI Redmi Note 12S 8/256GB Onyx Black. Суперчіткий FHD+ дисплей, продуктивний мікрочіп MediaTek Helio G96 та професійна оптика з основною камерою 108 МП, що зробить кожен знімок справжнім шедевром. А завдяки акумулятору 5000 мАг цей смартфон збереже автономність на весь день.

Акційна ціна* – 7 999 грн (звичайна – 9 999 грн)

Акція на телефони від Фокстрот
Акція на телефони від Фокстрот

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