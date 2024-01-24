Знижки до -55%: великий розпродаж техніки для дому минулих сезонів

Гідні гаджети й електронні девайси для оселі за кращими цінами можна придбати просто зараз. Розповідаємо детальніше.

Щосезону світові виробники побутової техніки і гаджетів презентують новинки: інноваційні смартфони, телевізори із зануренням в метавсесвіт, смарт-оселі тощо. І в той момент, коли одні з нетерпіння очікують апдейту, інші – обирають не менш гідні хіти минулих сезонів, та ще й з вигодою до 55%.

Приміром, смартфон XIAOMI Redmi Note 12S 8/256GB Onyx Black. Суперчіткий FHD+ дисплей, продуктивний мікрочіп MediaTek Helio G96 та професійна оптика з основною камерою 108 МП, що зробить кожен знімок справжнім шедевром. А завдяки акумулятору 5000 мАг цей смартфон збереже автономність на весь день.

Акційна ціна* – 7 999 грн (звичайна – 9 999 грн)

Акція на телефони від Фокстрот

Готовий до багатозадачності функціональний ноутбук AcerAspire 3 A315-58-511MPureSilver із найновішим процесором Intel® Core™ 12-го покоління. Незважаючи на вишукані параметри – важить усього 1,6 кг і має товщину 18,9 мм, має високоємнісну батарею і покращену систему охолодження.

Акційна ціна – 21 499 грн (звичайна – 26 999 грн)

Чи буває 4К телевізор з ОС AndroidTV 11 за доступною ціною? Авжеж, якщо це телевізор UD 43U6210. Широкоформатний дисплей з роздільною здатністю 4K Ultra HD зробить зображення максимально чітким і деталізованим. Технологія HDR COLORFUL VISION забезпечує відображення відео з високою контрастністю, ідеальною глибиною та максимально широким охопленням кольорів.

Акційна ціна – 9 999 грн (звичайна – 14 499 грн)

Компактна пральна машина ELECTROLUX EW6S226SUI з фронтальним завантаженням із класом енергозбереження А+++ стане найкращим помічником в оселі. Адже завдяки системі SensiCare налаштовує тривалість програми відповідно до обсягу завантаження, використовуючи менше води і енергії та запобігаючи надмірному пранню.

Акційна ціна – 13 399 грн (звичайна – 15 799 грн)

І наразі ідеальний момент поповнити родинні запаси повербанків, звернувши увагу на модель Powerbank BASEUS Bipow Overseas 20W 30000mAh. Цієї ємності вистачить на 2-4 рази зарядити смартфон. Головне правило цього девайсу – бути зарядженими.

Акційна ціна – 1 799 грн (звичайна – 2 399 грн)

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*Тут і далі вказані ціни актуальні на момент публікації матеріалу.