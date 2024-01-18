Українські хакери викрали техдокументацію на 500 об’єктів Міноборони Росії

Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території Росії.
Українські кібервоїни викачали понад 1,2 ТБ даних "Головного військово-будівельного управління по спеціальним об’єктам", а це це понад 500 паспортiв військових об’єктів міноборони Росії. Про це LB.ua повідомили джерела серед правоохоронців.
Мова йде про дані про арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, в т.ч. розташовані на захоплених ворогом територіях України та іншу технічно-проектну документацію.
Крім цього, хакери також знесли 7 серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи.
За даними джерел, фктично російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації.
- У січні хакери "Head Mare" зламали сервісну систему, яка обслуговувала РЖД і РосНефть. Знищено сотні терабайт даних, 390 віртуальних серверів і робочі станції компанії "Галактика ЕАМ".
- Також учасники проекту "Kiborg" опублікували повну базу даних клієнтів "Альфа-банку", яку вони у співпраці з хакерами NLB здобули минулого року. Повідомлялося про персональні дані понад 30 мільйонів клієнтів установи.
- А в грудні українські хакери паралізували в Росії роботу популярної системи обліку 1С.