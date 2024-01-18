Українські хакери викрали техдокументацію на 500 об’єктів Міноборони Росії

Хакери також "знесли" 7 серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи.

Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території Росії.

Українські кібервоїни викачали понад 1,2 ТБ даних "Головного військово-будівельного управління по спеціальним об’єктам", а це це понад 500 паспортiв військових об’єктів міноборони Росії. Про це LB.ua повідомили джерела серед правоохоронців.

Мова йде про дані про арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, в т.ч. розташовані на захоплених ворогом територіях України та іншу технічно-проектну документацію.

Фото: Хакери зламали російське "Головне військово-будівельне управління по спеціальним об’єктам",

Хакери викрали техдокументацію на 500 об’єктів міноборони Росії

Крім цього, хакери також знесли 7 серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи.

За даними джерел, фктично російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації.