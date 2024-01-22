Військові кібери "покарали" підрядників російської оборонки

Військові кібери зламали 14 сайтів компаній, які співпрацювали із російською оборонкою.
Про це повідомили джерела LB.ua.
Подія відбулася 22 січня, коли у Росії відзначають День авіації військ протиповітряної оборони окупантів.
Підприємства спеціалізувалися на доставці дерева та каміння для спорудження російських оборонних споруд, а також матеріалів для тимчасових місць проживання окупантів.
Замість стартових сторінок відвідувачі сайтів побачили "правильні" цілі для московських ППОшників – Бєлгород, засновник ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин і Кремль.
Українські хакери регулярно "працюють" із россайтами
- Нещодавно українські хакери атакували платіжний сайт енергопідприємства Краснодарського краю РФ. Через атаку Росія змушена буде збільшити витрати коштів.
- Минулого тижня українські хакери викрали техдокументацію на 500 об’єктів Міноборони Росії, а також "знесли" 7 серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи.
- Наприкінці минулого року хакери зламали "Уралвагонзавод" і "Русснефть". У документах "Уралвагонзаводу" були виявлені скарги російських військових на його продукцію та на відсутність запасних частин для нових російських танків Т-90.