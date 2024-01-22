Військові кібери "покарали" підрядників російської оборонки

Замість стартових сторінок відвідувачі сайтів побачили "правильні" цілі для московських ППОшників – Бєлгород, засновник ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин і Кремль.

Військові кібери зламали 14 сайтів компаній, які співпрацювали із російською оборонкою.

Про це повідомили джерела LB.ua.

Подія відбулася 22 січня, коли у Росії відзначають День авіації військ протиповітряної оборони окупантів.

Підприємства спеціалізувалися на доставці дерева та каміння для спорудження російських оборонних споруд, а також матеріалів для тимчасових місць проживання окупантів.

Замість стартових сторінок відвідувачі сайтів побачили "правильні" цілі для московських ППОшників – Бєлгород, засновник ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин і Кремль.

Українські хакери регулярно "працюють" із россайтами