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Військові кібери "покарали" підрядників російської оборонки

Замість стартових сторінок відвідувачі сайтів побачили "правильні" цілі для московських ППОшників – Бєлгород, засновник ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин і Кремль.

Військові кібери "покарали" підрядників російської оборонки
Військові кібери зламали 14 російських сайтів
Фото: джерела LB.ua

Військові кібери зламали 14 сайтів компаній, які співпрацювали із російською оборонкою.

Про це повідомили джерела LB.ua.

Подія відбулася 22 січня, коли у Росії відзначають День авіації військ протиповітряної оборони окупантів.

Підприємства спеціалізувалися на доставці дерева та каміння для спорудження російських оборонних споруд, а також матеріалів для тимчасових місць проживання окупантів. 

Замість стартових сторінок відвідувачі сайтів побачили "правильні" цілі для московських ППОшників – Бєлгород, засновник ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин і Кремль.

Українські хакери регулярно "працюють" із россайтами

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