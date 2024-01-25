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Укрзалізниця хоче за допомогою дронів охороняти залізничну інфраструктуру

Безпілотники будуть використовувати, зокрема, для боротьби з розкраданням майна Укрзалізниці.

Укрзалізниця хоче за допомогою дронів охороняти залізничну інфраструктуру
Розкрадання вугілля "Укрзалізниці" (архівне фото)
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця створює підрозділ з демобілізованих поранених ветеранів-залізничників, який за допомогою дронів охоронятиме залізничну інфраструктуру. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Ця ініціатива допоможе забезпечити охорону залізничних обʼєктів, а також надати можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід і навички в цивільній роботі”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що Укрзалізниця для цього підписала меморандум із Центром підготовки операторів БПЛА "Крук”. 

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Навчання буде проводитися за допомогою онлайн-платформи для ветеранів. Її “Крук” створює разом із Фондом “Відродження”. 

Інструктори Центру “Крук” займуться перекваліфікацією ветеранів-залізничників, які навчаться не лише пілотуванню коптерів, а й вчитимуться складанню та обслуговуванню дронів.

Безпілотники будуть використовувати для боротьби з розкраданням майна Укрзалізниці на станціях та перегонах, фіксування правопорушень, виявлення крадіжок пального з локомотивів, інспектування інфраструктури під час воєнного стану та для участі в розслідуванні транспортних пригод.

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