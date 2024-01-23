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Чехія допоможе підготувати 20 українських пілотів цивільної авіації

Бюджет програми складає 22 млн чеських крон, американська сторона надасть ще 10 млн крон.

Чехія допоможе підготувати 20 українських пілотів цивільної авіації
Прапори України та Чехії

Чеські фахівці за три роки підготують 20 українських пілотів цивільної авіації.

Про це повідомляє Укрінформ. 

“Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на презентації поінформував, що уряд схвалив 3-річну програму, яка передбачає підготовку 20 українських пілотів в чеських навчальних закладах. Ідеться про 1 рік підготовки з подальшим продовженням”, - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що бюджет програми складає 22 млн чеських крон. Крім того, американська сторона надасть ще 10 млн крон.

Раніше, у листопаді 2022 року, міністр транспорту України звернувся до чеських колег по допомогу.

Ця програма наблизить підготовку українських пілотів до стандартів ЄС, після завершення навчання українські пілоти зможуть літати на всіх без винятку типах цивільних літаків. Також вони отримають європейський сертифікат.

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