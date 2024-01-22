МЗС Чехії: країна не повертатиме українців призовного віку в Україну

Механізмів повернення не існує, вони не відповідатимуть міжнародному праву.

Чехія не повертатиме українців призовного віку на батьківщину, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

“Таких механізмів не існує, і вони точно не відповідатимуть міжнародному праву та зобов’язанням Чеської Республіки на міжнародному рівні”, – сказав посадовець, передає Суспільне.

За словами міністра, Чехія не може повернути громадян України додому через мобілізацію.