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МЗС Чехії: країна не повертатиме українців призовного віку в Україну

Механізмів повернення не існує, вони не відповідатимуть міжнародному праву.

МЗС Чехії: країна не повертатиме українців призовного віку в Україну
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Чехія не повертатиме українців призовного віку на батьківщину, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

“Таких механізмів не існує, і вони точно не відповідатимуть міжнародному праву та зобов’язанням Чеської Республіки на міжнародному рівні”, – сказав посадовець, передає Суспільне.

За словами міністра, Чехія не може повернути громадян України додому через мобілізацію.

  • З 1 липня для українців у Чехії змінився порядок надання допомоги та безплатного житла. Були скасовані окремі виплати для шукачів притулку, натомість стала діяти лише комплексна фінансова допомога. Вона включатиме витрати на житло й інші потреби українців.
  • Наприкінці грудня Президент Чехії Петр Павел підписав зміни до закону "lex Ukraine", який регулює статус українців, які знайшли прихисток від російського вторгнення. Зокрема, уряд Чехії продовжив статус тимчасового захисту для громадян України до березня 2025 року відповідно до рішення Ради Євросоюзу. Закон передбачає також надання фінансової підтримки біженцям зі статусом тимчасового захисту під час їхнього повернення в Україну. Розмір цієї підтримки ще має встановити уряд Чехії.
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