Умєров: Росія жертвує у середньому 400 солдатами в обмін на квадратний кілометр землі

Росія жертвує в середньому 400 своїми солдатами в обмін на один квадратний кілометр землі.

Про це на відкритті зустрічі Контактної групи з оборони України повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, після останнього засідання Контактної групи з питань оборони України в листопаді 2023-го Україна зазнала декількох масованих ракетних обстрілів.

"Лише за два місяці терористичний режим випустив по українських містах понад 600 ракет і понад 1000 шахедів. Росія відправила на смерть тисячі солдатів... З моменту нашої останньої зустрічі росія втратила понад 54 тисячі солдатів. Проте ворог має необмежений мобілізаційний ресурс", - сказав глава українського Міноборони.

Умєров відзначив, що ворог використав вшестеро більше артилерійських снарядів, ніж українські сили. Але попри свої ресурси й перевагу у виробництві зброї, РФ не наблизилася до своїх стратегічних цілей.

"Вся російська військова машина працює на повну силу, щоб атакувати маленькі українські села. При цьому, навіть за шестиразової артилерійської перевази ворог не зміг досягти хоча б якогось суттєвого результату. Уявіть, як би змінилася ситуація на полі бою, якби пропорції були 1 до 1", - сказав український міністр.

Умєров наголосив, що в таких умовах Україні "вкрай важлива ваша постійна підтримка та збільшення пакетів військової допомоги".

Міністр додав, що після листопадового "Рамштайну" Росія спробувала нову тактику. "Ворог намагався знайти слабкі місця в нашій системі ППО. Майже вдвічі зросла кількість ракет, запущених по Україні", - сказав Умєров.