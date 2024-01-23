СБУ: Ворог розсилає українцям електронні листи із пропозицією співпраці за винагороду

Служба безпеки України попередила про поширення масштабної email-розсилки на електронні адреси українців, зокрема, представників органів державної влади та приватних компаній.

Як ідеться на сайті спецслужби, ворог надсилає такі листи із великої кількості електронних скриньок, які перед тим були зламані російськими хакерами.

Розсилка має всі ознаки цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції, вважають в СБУ.

"У листах пропонується співпраця з російськими спецслужбами за винагороду. Таким чином ворог вкотре намагається дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни", - розповіли у спецслужбі.

СБУ вже заблокувала частину адрес, з яких здійснюють розсилку, та закликає українців не реагувати на ворожі повідомлення

У спецслужбі нагадали, що за передачу ворогові інформації про ЗСУ, обʼєкти критичної інфраструктури та будь-який інший різновид співпраці передбачена кримінальна відповідальність. Також подібні злочини можуть класифікуватися як державна зрада.