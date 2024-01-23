По населених пунктах били ракетами і скидали авіабомби.

23 січня близько 3.40 росіяни обстріляли місто Балаклію, а зранку - селище Козача Лопань.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

По Балаклії випустили ракети. Був пошкоджений будинок на вісім квартир. Отримали тілесні ушкодження двоє жителів: 77-річна жінка та 87-річний чоловік.

На Козачу Лопань, за попередніми даними, рашисти скинули керовані авіабомби. Внаслідок цього зруйновано житлові будинки, господарчі будівлі, кафе, магазини тощо.

За процесуального керівництва Ізюмської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).