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Дванадцять військових-легенди знялися для календаря на 2024 рік у межах фотопроєкту “Лють”

Кожен символізуватиме наступні 12 місяців стійкості та хоробрості 2024-го. Всі кошти з продажу календаря скерують на покупку 500 FPV-дронів для "Азову" та "Хартії".

Дванадцять військових-легенди знялися для календаря на 2024 рік у межах фотопроєкту “Лють”
Фото: колаж LB

В Україні стартував фотопроєкт “Лють”, у якому взяли участь 12 військових, які виборювали і виборюють незалежність України на фронті, повідомили організатори проєкту. 

Всі фото розмістили у календарі, де кожен з них символізуватиме наступні 12 місяців стійкості та хоробрості 2024-го. Всі кошти з продажу календаря скерують на покупку 500 FPV-дронів для 12 БрСпП "Азов" та 13 БрОП "Хартія".

Участь у календарі взяли 12 військових-легенд: Богдан Кротевич (Тавр), Вадим Ворошилов (Karaya) Андрій Лімонтов (Людоїд), Масі Найєм (Ганз), Василь Гриценко (Чучупак), Олександр Будько (Терен), Гліб Стрижко (Зулу-2), Асан Ісенаджиєв (Хасан), Дмитро Гержан (Тритон), Євгеній Громадський (Гром), Микола Кущ (Фрост), а також Роман Костенко (Гром). 

фотопроєкт 'Лють'
Фото: Віталій Юрасов
фотопроєкт 'Лють'

фотопроєкт 'Лють'
Фото: Віталій Юрасов
фотопроєкт 'Лють'

фотопроєкт 'Лють'
Фото: Віталій Юрасов
фотопроєкт 'Лють'

Автор фото – Віталій Юрасов, також відомий своїми роботами для ЗСУ, ГУР, СБУ, ССО, Офісу Президента України, ДПСУ, НГУ та ін.

Більшість учасників календаря несуть військову службу, тому частина зйомок відбувалась не лише у Києві, але і на Сході, зокрема у Покровську та Краматорську. 

“Говорити про війну і про потреби побратимів на фронті – залишається однією з головних задач. Вирішив долучитись до фотопроєкту, бо якщо він допоможе закупити ще 500 дронів, які допоможуть виконувати бойові задачі і захищати їх життя, то чому ні. Об’єднане суспільство – єдине, що дасть нам шанс цю війну таки виграти, нехай цей календар, який створили зусиллями цивільних і військових, будем\ таким нагадуванням,” – сказав ветеран Cашко Терен.

Цей календар – щоденне нагадування, що війна триває і нам є на кого опертися в цій боротьбі. 

Замовити календар і зробити донат можна буде з 22 січня на цій сторінці.

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