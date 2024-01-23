Міністри ЄС “благословили” оподаткування прибутку від заморожених російських активів, обговорення триватиме, − Bloomberg

Європейський Союз планує застосувати податок на надприбуток до доходів, отриманих від заморожених активів російського центрального банку, водночас не конфісковуючи знерухомлені гроші.
Про це пише Bloomberg.
Видання зазначає, що вчора міністри закордонних справ ЄС дали своє “політичне благословення податку на надприбуток”. Посли блоку мають обговорити це питання пізніше цього тижня.
Група країн, включно з Німеччиною, чітко заявила, що вони проти арешту російських активів через юридичні міркування.Минулого року Служба закордонних справ ЄС запропонувала багатоетапний процес, який спочатку мав би ідентифікувати відповідні активи та вказати дії, які центральні депозитарії цінних паперів, що зберігають ці кошти, мали б виконати. Ці кроки окреслять, як податок на надприбуток застосовується до прибутків, отриманих від заморожених активів, і доходів, перерахованих до бюджету ЄС для використання в Україні. Раніше Bloomberg повідомляв, що витрати та національні податки будуть вирахувані до перерахування доходів.
Нещодавно США дали зрозуміти, що можуть бути готові до повного конфіскації активів. У Європі ж найменші кроки щодо оподаткування прибутку просуватимуться, оскільки низка держав-членів і Європейський центральний банк стурбовані потенційним впливом цього кроку на стабільність євро.
Союзники України загалом погоджуються з тим, що Росія має заплатити за шкоду, завдану її війною. ЄС, країни “Групи семи” та Австралія заморозили близько 260 мільярдів євро активів Центрального банку Росії цінними паперами та готівкою. Більше двох третин суми − у ЄС. Більшість активів у Європі зберігає кліринговий центр Euroclear, який торік заробив на цьому близько 3 мільярдів євро.
- Вчора глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив журналістам, що міністри закордонних справ блоку досягнули прогресу щодо податку на надприбуток і обговорення продовжуватиметься.
- У січні 2023 року стало відомо, що юридична служба Ради Євросоюзу знайшла правові підстави, аби арештовані активи Центробанку Росії використати для відбудови України. ЄС має законні повноваження тимчасово використати ці активи на суму щонайменше 33,8 млрд євро. При цьому юридично це вдасться здійснити, якщо кошти не будуть примусово вилучати, а блок виконає певні умови. Зокрема, основну суму і відсотки колись необхідно буде повернути Росії.
- До цього з'явилася інформація, що Європейська комісія планує оприлюднити законопроєкт про запровадження податку на непередбачені доходи на прибуток, отриманий від заморожених активів РФ.
- Проте наміри ЄК наштовхнулися на спротив, зокрема, Бельгії. Російськими державними активами, замороженими в ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії, володіє здебільшого ця країна. Бельгійський уряд не бажає погоджуватись на використання коштів на відновлення України без одночасного аналогічного кроку з боку членів “Групи семи”.
- У грудні 2023-го представники G7 заявили, що готові конфіскувати заморожені російські активи на користь України. Існує спосіб конфіскації суверенних російських активів, який відповідає міжнародному праву.
- Міжнародний валютний фонд 11 січня заявив, що рішення про конфіскацію російських активів має ухвалювати та країна, де вони розміщені.
- Тим часом Росія працює на судовим позовом, щоб перешкодити будь-яким спробам США і Європи конфіскувати частину заморожених активів центрального банку РФ.