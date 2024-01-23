Міністри ЄС “благословили” оподаткування прибутку від заморожених російських активів, обговорення триватиме, − Bloomberg

Європейський Союз планує застосувати податок на надприбуток до доходів, отриманих від заморожених активів російського центрального банку, водночас не конфісковуючи знерухомлені гроші.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що вчора міністри закордонних справ ЄС дали своє “політичне благословення податку на надприбуток”. Посли блоку мають обговорити це питання пізніше цього тижня.

Група країн, включно з Німеччиною, чітко заявила, що вони проти арешту російських активів через юридичні міркування.Минулого року Служба закордонних справ ЄС запропонувала багатоетапний процес, який спочатку мав би ідентифікувати відповідні активи та вказати дії, які центральні депозитарії цінних паперів, що зберігають ці кошти, мали б виконати. Ці кроки окреслять, як податок на надприбуток застосовується до прибутків, отриманих від заморожених активів, і доходів, перерахованих до бюджету ЄС для використання в Україні. Раніше Bloomberg повідомляв, що витрати та національні податки будуть вирахувані до перерахування доходів.

Нещодавно США дали зрозуміти, що можуть бути готові до повного конфіскації активів. У Європі ж найменші кроки щодо оподаткування прибутку просуватимуться, оскільки низка держав-членів і Європейський центральний банк стурбовані потенційним впливом цього кроку на стабільність євро.

Союзники України загалом погоджуються з тим, що Росія має заплатити за шкоду, завдану її війною. ЄС, країни “Групи семи” та Австралія заморозили близько 260 мільярдів євро активів Центрального банку Росії цінними паперами та готівкою. Більше двох третин суми − у ЄС. Більшість активів у Європі зберігає кліринговий центр Euroclear, який торік заробив на цьому близько 3 мільярдів євро.