Росія впевнена, що за підтримки Китаю, зможе кинути виклик міжнародній фінансовій системі США

РФ підбадьорив успіх у стримуванні українського контрнаступу на тлі політичного глухого кута у США та Європі.

Росія все більше впевнена, що поглиблення економічних та дипломатичних зв'язків із Китаєм і країнами Глобального Півдня дозволить їй кинути виклик міжнародній фінансовій системі, в якій домінують Сполучені Штати, і підірвати Захід, пише Washington Post.

Росії додали оптимізму успіх у стримуванні українського контрнаступу на тлі політичного глухого кута у Вашингтоні та Брюсселі щодо продовження допомоги Україні. Кремль вважає, що підтримка США бойових дій Ізраїлю у Секторі Гази завдала шкоди позиціям Вашингтона в багатьох частинах світу.

Такий збіг подій додав бадьорості РФ щодо її глобальної позиції у світі.

Офіційні особи в Москві вказують на зростання торгівлі з Китаєм, військову співпрацю з Іраном, дипломатичну активність в арабському світі і розширення групи БРІКС, що об'єднує найбільші країни з економікою, що розвивається, Бразилію, Росію, Індію, Китай і Південну Африку, до якої приєднуються Іран, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет і Ефіопія.

Секретні документи Ради безпеки Росії, отримані європейською розвідувальною службою і проаналізовані виданням Washington Post, показують, що в 2022 і 2023 роках Кремль скликав зустрічі, присвячені способам підриву ролі долара як світової резервної валюти. Кінцевою метою, як зазначено в одному з документів, був демонтаж глобальної фінансової системи, створеної після Другої світової війни, і влади, яку вона дає Вашингтону.

"Одним із найважливіших завдань є створення нового світового порядку. Західні країни на чолі зі Сполученими Штатами намагалися нав'язати власну структуру, засновану на їхньому домінуванні”, — йдеться в одному з документів, датованому 3 квітня 2023 року.

Інший документ, написаний близьким соратником голови Ради Безпеки Миколи Патрушева та поширений у Кремлі цього літа, виступає за розширення співпраці між Китаєм і Росією у сфері штучного інтелекту, кіберсистем та "інтернету речей".

У рамках цього документ передбачав створення Пекіном і Москвою нової фінансової системи та євразійської цифрової валюти на основі альтернативних платіжних систем, таких як блокчейн, щоб обійти домінування Заходу в глобальних фінансових транзакціях.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що Росія працювала над підривом домінування США у світовій фінансовій системі, але визнав, що це спрямовано на створення альтернатив, заявивши, що дії, вжиті "колективним Заходом", підривають довіру без будь-якої допомоги з боку Москви. Кремль "уважно стежить [за ситуацією] і будує нову систему економічних нейронів, оскільки попередня система виявилася ненадійною, фальшивою та небезпечною", — сказав він у коментарі виданню.

Думка про те, що в результаті Росія виявилася більш стійкою у військовому та економічному відношенні, ніж очікував Захід, зміцнила внутрішні позиції Путіна напередодні президентських виборів у березні, особливо серед деяких представників російської еліти, які виявляли давній скептицизм щодо війни в Україні та початкових стурбованість впливом західних санкцій.

"У російській еліті відбулася певна консолідація. Існує певне очікування, що ситуація надалі змінюватиметься на користь Росії”, — сказав російський академік, який має тісні зв'язки з високопоставленими дипломатами країни.

Європейські чиновники з питань безпеки кажуть, що Москва є молодшим партнером Пекіна і неясно, чи має Китай реальний інтерес до того, щоб відповідати грандіозним планам Кремля. Але Росія все більше зосереджується на використанні свого глобального становища для підриву Заходу, сказали чиновники, в тому числі і на Близькому Сході.

“Росія не всемогутня, але вони намагаються використовувати всі можливості. Вони дуже послідовні і систематичні", - сказав високопоставлений європейський чиновник.

У той час як більшість країн Заходу все ще сподіваються на повернення до попереднього порядку, російські мільярдери "зрозуміли, що старе життя закінчилося, і настав час створювати нове майбутнє", заявив високопоставлений європейський чиновник з питань безпеки.

"Росіяни "перейшли через Рубікон", а Захід — ні”, — продовжив чиновник

“Захід хоче повернутися до звичного стану речей. Але росіяни зрозуміли, що це неможливо, і вони намагаються побудувати новий світ", — додав чиновник.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня минулого року Кремль, схоже, відмовився від своїх ретельно сформованих пострадянських відносин з Ізраїлем на користь поглиблення зв'язків з арабським світом. У жовтні Росія прийняла спільну делегацію високопоставлених членів ХАМАС і заступника міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані.

У грудні Путін здійснив рідкісний візит до Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії, що стало його першою поїздкою за межі Китаю, Ірану та колишніх радянських республік після повномасштабного вторгнення в Україну.

"Завдяки співпраці з Іраном Кремль може зробити ситуацію на Близькому Сході настільки гострою, що увагу можна буде ще більше відвернути від України", — сказав виданню один російський чиновник.

"Є багато гарячих точок, куди Росія може втрутитися", — каже він.

Оскільки цього року в Європі відбудуться численні вибори, Держдепартамент США попередив, що Росія проводитиме "інформаційні операції", спрямовані на подальший підрив підтримки України Заходом.

Глибокі розбіжності у Вашингтоні, в тому числі щодо продовження допомоги Україні, посилили переконання в Москві та інших країнах, що Сполучені Штати паралізовані, сказав співробітник британського аналітичного центру RUSI Метью Редхед.

"Це означає, що ворожі держави, такі як Росія та Іран, і, можливо, Китай, почнуть розширювати кордони, щоб побачити, яку реакцію вони отримають. Це запрошення до ескалації”, — додав Редхед.

Для російського бізнесмена у вигнанні Міхаїла Ходорковського, Захід, схоже, перебуває в точці перелому. Від того, як Захід відреагує на зростання глобального безладу і російську агресію може залежати кількість конфліктів, з якими він зіштовхнеться у найближчі десятиліття.

"Путін, звичайно, намагається підірвати світовий порядок, тому що для нього це єдина стратегія виживання", — сказав Ходорковський, який зараз проживає в Лондоні.

Після того, як Росії дозволили перетнути червоні лінії в Сирії, а потім виведення військ США з Афганістану, за чим послідувала хиткість підтримки України, Ходорковський сказав, що "з боку це виглядає так, ніби Штати програють Третю світову війну".

Колишній командувач Об'єднаного командування британських збройних сил генерал Річард Барронс заявив, що зростають ризики стратегічної поразки Заходу через відсутність політичної волі постачати Україні достатню кількість озброєнь і розгорнути військово-промислове виробництво.

"З точки зору прихованої військової потужності та економічної сили, абсолютно смішно, що Захід є заручником чогось такого відносно незначного, як Росія. Путін вважає, що якщо він буде достатньо впертим протягом тривалого часу, ми, слабкий Захід, відступимо — і він може бути правий. Це буде не просто ганебно. Це буде актом стратегічного самоушкодження", — додав генерал.

Співпраця Росії з Іраном та ХАМАСом