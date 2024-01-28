Індія хоче відмовитися від російської зброї, – Reuters

Індія вирішила дистанціюватися від РФ як від найбільшого постачальника зброї після того, як війна в Україні підірвала здатність Росії постачати боєприпаси і запчастини, – пише Reuters.
В індійських джерелах застерігають, що Індія повинна діяти обережно, щоб уникнути зближення Москви з Китаєм.
Найбільший у світі імпортер зброї повільно спрямовується до Заходу, оскільки Сполучені Штати прагнуть зміцнити зв’язки в Індо-Тихоокеанському регіоні, сподіваючись стримати зміцнення Китаю, позбавивши південно-азійський континент від традиційної залежності від Росії.
Відомо, що Росія поставила 65% закупівель зброї Індії на суму понад $60 мільярдів протягом останніх двох десятиліть, але війна в Україні прискорила поштовх до диверсифікації індійської бази озброєнь.
"Ми навряд чи підпишемо якусь велику військову угоду з Росією. Це було б червоною лінією для Вашингтона", – сказав Нандан Уннікрішнан, експерт з питань Росії в аналітичному центрі Observer Research Foundation у Нью-Делі.
- У червні до Вашингтона літав індійський прем'єр Нарендра Моді.
- Американська газета Washington Post писала, що, згідно з даними групи під керівництвом Саміра Лалвані, старшого експерта Інституту світу США, близько 85% арсеналу Індії становить російська техніка, а давня залежність Нью-Делі від Москви щодо військового обладнання та технологій обмежує здатність країни підтримати Захід у протистоянні Росії через її війну в Україні. Початок військової торгівлі між країнами датується початком 1960-х років. Москва постачала Нью-Делі винищувачі, атомні підводні човни, крилаті ракети, бойові танки, автомати Калашникова та багато іншого озброєння. Низка зброї, наприклад винищувачі, може залишатися в арсеналі Індії до 2065 року. Індія буде залежною від Москви щодо запасних частин і технічного обслуговування зброї протягом десятиліть.