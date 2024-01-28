Індія хоче відмовитися від російської зброї, – Reuters

В Індії почали більше схилятися до США.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президента РФ Володимир Путіна перед зустріччю в Нью-Делі, Індія, 6 грудня 2021 року.

Індія вирішила дистанціюватися від РФ як від найбільшого постачальника зброї після того, як війна в Україні підірвала здатність Росії постачати боєприпаси і запчастини, – пише Reuters.

В індійських джерелах застерігають, що Індія повинна діяти обережно, щоб уникнути зближення Москви з Китаєм.

Найбільший у світі імпортер зброї повільно спрямовується до Заходу, оскільки Сполучені Штати прагнуть зміцнити зв’язки в Індо-Тихоокеанському регіоні, сподіваючись стримати зміцнення Китаю, позбавивши південно-азійський континент від традиційної залежності від Росії.

Відомо, що Росія поставила 65% закупівель зброї Індії на суму понад $60 мільярдів протягом останніх двох десятиліть, але війна в Україні прискорила поштовх до диверсифікації індійської бази озброєнь.

"Ми навряд чи підпишемо якусь велику військову угоду з Росією. Це було б червоною лінією для Вашингтона", – сказав Нандан Уннікрішнан, експерт з питань Росії в аналітичному центрі Observer Research Foundation у Нью-Делі.