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Індія хоче відмовитися від російської зброї, – Reuters

В Індії почали більше схилятися до США.

Індія хоче відмовитися від російської зброї, – Reuters
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президента РФ Володимир Путіна перед зустріччю в Нью-Делі, Індія, 6 грудня 2021 року.
Фото: EPA/UPG

Індія вирішила дистанціюватися від РФ як від найбільшого постачальника зброї після того, як війна в Україні підірвала здатність Росії постачати боєприпаси і запчастини, – пише Reuters.

В індійських джерелах застерігають, що Індія повинна діяти обережно, щоб уникнути зближення Москви з Китаєм.

Найбільший у світі імпортер зброї повільно спрямовується до Заходу, оскільки Сполучені Штати прагнуть зміцнити зв’язки в Індо-Тихоокеанському регіоні, сподіваючись стримати зміцнення Китаю, позбавивши південно-азійський континент від традиційної залежності від Росії.

Відомо, що Росія поставила 65% закупівель зброї Індії на суму понад $60 мільярдів протягом останніх двох десятиліть, але війна в Україні прискорила поштовх до диверсифікації індійської бази озброєнь.

"Ми навряд чи підпишемо якусь велику військову угоду з Росією. Це було б червоною лінією для Вашингтона", – сказав Нандан Уннікрішнан, експерт з питань Росії в аналітичному центрі Observer Research Foundation у Нью-Делі.

  • У червні до Вашингтона літав індійський прем'єр Нарендра Моді
  • Американська газета Washington Post писала, що, згідно з даними групи під керівництвом Саміра Лалвані, старшого експерта Інституту світу США, близько 85% арсеналу Індії становить російська техніка, а давня залежність Нью-Делі від Москви щодо військового обладнання та технологій обмежує здатність країни підтримати Захід у протистоянні Росії через її війну в Україні. Початок військової торгівлі між країнами датується початком 1960-х років. Москва постачала Нью-Делі винищувачі, атомні підводні човни, крилаті ракети, бойові танки, автомати Калашникова та багато іншого озброєння. Низка зброї, наприклад винищувачі, може залишатися в арсеналі Індії до 2065 року. Індія буде залежною від Москви щодо запасних частин і технічного обслуговування зброї протягом десятиліть.
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