Свій вчинок вони пояснили бажанням виступити на підтримку "права на здорове і стійке харчування".

У паризькому музеї Лувр дві активістки екологічного руху облили супом картину Леонардо да Вінчі "Джоконда" ("Мона Ліза").

Про це повідомляє телеканал France 24.

На відео з камер спостереження видно, як двоє протестувальниць вимагають права на здорову їжу, заявляючи, що "наша сільськогосподарська система хвора". Свій вчинок вони пояснили бажанням виступити на підтримку "права на здорове і стійке харчування".

Картина із 2005 року прихована під куленепробивним склом, тому навряд чи постраждала.

Eco activists throw soup at Mona Lisa at the Louvre in Paris. It is unlikely that the painting was damaged since it's protected by a glass.#MonaLisa pic.twitter.com/NPIlG97spu — Annu Kaushik (@AnnuKaushik253) January 28, 2024

Як повідомлялося, останніми днями у французькій столиці проходять акції протесту фермерів. У п'ятницю протестувальники перекрили основні дороги до Парижа.

Це вже не перший напад на Джоконду