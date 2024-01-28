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У Луврі екоактивісти облили супом "Мону Лізу"

Свій вчинок вони пояснили бажанням виступити на підтримку "права на здорове і стійке харчування".

У Луврі екоактивісти облили супом "Мону Лізу"
Екоактивісти облили супом "Мону Лізу"
Фото: Скриншот відео

У паризькому музеї Лувр дві активістки екологічного руху облили супом картину Леонардо да Вінчі "Джоконда" ("Мона Ліза").

Про це повідомляє телеканал France 24.

На відео з камер спостереження видно, як двоє протестувальниць вимагають права на здорову їжу, заявляючи, що "наша сільськогосподарська система хвора". Свій вчинок вони пояснили бажанням виступити на підтримку "права на здорове і стійке харчування".

Картина із 2005 року прихована під куленепробивним склом, тому навряд чи постраждала.

Як повідомлялося, останніми днями у французькій столиці проходять акції протесту фермерів. У п'ятницю протестувальники перекрили основні дороги до Парижа.

Це вже не перший напад на Джоконду

  • Перший замах картина пережила у 1956-му, під час виставки, що проходила в музеї міста Монтобан на півдні Франції. Один із відвідувачів плеснув у картину сірчаною кислотою, пошкодивши нижню частину полотна.
  • Того ж року молодий болівієць Уго Унгаза Віллегас метнув у картину каменем, і відтоді біля лівого ліктя Джоконди з'явилася ледь помітна мітка.  Як стверджують деякі джерела, пізніше Віллегас зізнався, що "полюбив Мону Лізу як матір", але потім раптом "помітив, що вона з нього сміється, і не витримав".  З того часу картину вирішили накрити куленепробивним склом.
  • У 1974 році японський турист кинув у картину кульку з фарбою, і якими були його мотиви, достеменно невідомо - але від пошкодження картину врятувало саме захисне скло.
  • Після цього випадку "Мону Лізу" сховали ще глибше, помістивши у спеціально виготовлений для неї ящик із куленепробивного скла, заповнений гелієм. Однак навіть це не заважає ненависникам Джоконди продовжувати робити замахи на шедевр.
  • Так, у серпні 2009 року російська туристка запустила в "Мону Лізу" кухлем, але захисний екран знову спрацював як належить, а зловмисницю доставили до поліцейської дільниці.
  • У 2019 році музей встановив на картину прозоріше куленепробивне скло.
  • 2022 року ще один відвідувач кинув у картину торт, закликаючи людей "подумати про планету".
  • У 1911 році співробітник Лувру Вінченцо Перуджіа сховався на ніч у шафі, щоб вкрасти "Мону Лізу". Картину знайшли через два роки, коли він спробував продати її антиквару у Флоренції.

 

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