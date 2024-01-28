У паризькому музеї Лувр дві активістки екологічного руху облили супом картину Леонардо да Вінчі "Джоконда" ("Мона Ліза").
Про це повідомляє телеканал France 24.
На відео з камер спостереження видно, як двоє протестувальниць вимагають права на здорову їжу, заявляючи, що "наша сільськогосподарська система хвора". Свій вчинок вони пояснили бажанням виступити на підтримку "права на здорове і стійке харчування".
Картина із 2005 року прихована під куленепробивним склом, тому навряд чи постраждала.
Eco activists throw soup at Mona Lisa at the Louvre in Paris. It is unlikely that the painting was damaged since it's protected by a glass.#MonaLisa pic.twitter.com/NPIlG97spu— Annu Kaushik (@AnnuKaushik253) January 28, 2024
Як повідомлялося, останніми днями у французькій столиці проходять акції протесту фермерів. У п'ятницю протестувальники перекрили основні дороги до Парижа.
Це вже не перший напад на Джоконду
- Перший замах картина пережила у 1956-му, під час виставки, що проходила в музеї міста Монтобан на півдні Франції. Один із відвідувачів плеснув у картину сірчаною кислотою, пошкодивши нижню частину полотна.
- Того ж року молодий болівієць Уго Унгаза Віллегас метнув у картину каменем, і відтоді біля лівого ліктя Джоконди з'явилася ледь помітна мітка. Як стверджують деякі джерела, пізніше Віллегас зізнався, що "полюбив Мону Лізу як матір", але потім раптом "помітив, що вона з нього сміється, і не витримав". З того часу картину вирішили накрити куленепробивним склом.
- У 1974 році японський турист кинув у картину кульку з фарбою, і якими були його мотиви, достеменно невідомо - але від пошкодження картину врятувало саме захисне скло.
- Після цього випадку "Мону Лізу" сховали ще глибше, помістивши у спеціально виготовлений для неї ящик із куленепробивного скла, заповнений гелієм. Однак навіть це не заважає ненависникам Джоконди продовжувати робити замахи на шедевр.
- Так, у серпні 2009 року російська туристка запустила в "Мону Лізу" кухлем, але захисний екран знову спрацював як належить, а зловмисницю доставили до поліцейської дільниці.
- У 2019 році музей встановив на картину прозоріше куленепробивне скло.
- 2022 року ще один відвідувач кинув у картину торт, закликаючи людей "подумати про планету".
- У 1911 році співробітник Лувру Вінченцо Перуджіа сховався на ніч у шафі, щоб вкрасти "Мону Лізу". Картину знайшли через два роки, коли він спробував продати її антиквару у Флоренції.