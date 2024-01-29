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У Франції фермери закликали до “облоги” Парижа

Протестувальники погрожують заблокувати автомагістралі навколо столиці. У регіоні збільшили кількість правоохоронців.

У Франції фермери закликали до “облоги” Парижа
Фото: EPA/UPG

Профспілки французьких фермерів погрожують заблокувати сьогодні автомагістралі навколо Парижа після того, як спроби влади стримати протести обіцянками додаткової допомоги не мали успіху, пише Bloomberg.

Національна федерація спілок фермерів разом із Союзом молодих фермерів закликали до “облоги” столиці попри обіцянки прем'єр-міністра Габріеля Атталя про подальшу підтримку.

Фермери вже понад тиждень перекривають дороги на знак протесту проти підвищення виробничих витрат та нових європейських екологічних норм. 

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен у неділю наказав посилити присутність поліції в паризькому регіоні, щоб запобігти блокаді аеропортів та гуртового продовольчого ринку Ренжис та захистити в'їзд у місто.

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Вчора ввечері уряд провів екстрену міжміністерську зустріч для обговорення ситуації.

Атталь пообіцяв вжити заходів для вирішення ситуації. Фермери одними з найбільших проблем вважають недобросовісну конкуренцію та проблеми з передачею власності ферм. Прем’єр-міністр кілька днів тому пообіцяв скасувати заплановане підвищення податків на сільськогосподарське пальне та великі штрафи на компанії, які не дотримуються правил переговорів щодо цін.

Фото: EPA/UPG

Міністр сільського господарства Марк Фено зі свого боку додав, що подальші заходи для виноградарів, зокрема тих, хто постраждав від втрат, пов’язаних з пліснявою, також будуть оголошені цього тижня. 

Фото: EPA/UPG

  • Вихідними фермери продовжили загальнонаціональні протести у Франції, стверджуючи, що урядові заходи недостатні для задоволення їхніх вимог щодо кращої оплати праці та умов життя.
  • Фермери протестують вже третій тиждень, вимагаючи кращих умов праці та життя. Вони перекрили тракторами та вантажівками багато важливих транспортних мереж на півдні країни.
  • Протестувальники перекрили одну з головних автомагістралей Франції, що з’єднує Париж із північним містом Лілль, країнами Бенілюксу та Великою Британією, утворивши кілометрові затори. Загальнонаціональний рух протесту фермерів спричинив перші великі збої в русі транспорту навколо французької столиці.
  • Під час страйку фермерів у ДТП загинули мама з донькою після того, як автомобіль врізався у блокпост протестувальників.
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