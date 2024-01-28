Папа Римський закликав до припинення воєн і поваги до цивільного населення

Папа Римський Франциск закликав до поваги до цивільного населення в зонах конфліктів і заявив, що люди втомилися від воєн, які він назвав "катастрофою для народів і поразкою для людства".
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Після щотижневої молитви на площі Святого Петра понтифік сказав, що гуманітарна допомога повинна надходити до М’янми, і сказав, що населення потрібно поважати також на Близькому Сході, який постраждав від війни між Ізраїлем і угрупованням "Хамас", яке визнане терористичним.
Він також згадав про страждання людей в Україні.
- 14 січня Папа Римський під час недільної молитви закликав не забувати про Україну. 8 січня понтифік вперше публічно звинуватив Росію у веденні повномасштабної війни проти України.