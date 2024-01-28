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Папа Римський закликав до припинення воєн і поваги до цивільного населення

Понтифік також наголосив на важливості надання допомоги постраждалим країнам.

Папа Римський закликав до припинення воєн і поваги до цивільного населення
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск закликав до поваги до цивільного населення в зонах конфліктів і заявив, що люди втомилися від воєн, які він назвав "катастрофою для народів і поразкою для людства".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Після щотижневої молитви на площі Святого Петра понтифік сказав, що гуманітарна допомога повинна надходити до М’янми, і сказав, що населення потрібно поважати також на Близькому Сході, який постраждав від війни між Ізраїлем і угрупованням "Хамас", яке визнане терористичним.

Він також згадав про страждання людей в Україні.

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