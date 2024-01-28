Розпочалися переговори про виведення з Іраку міжнародної військової коаліції

США та Ірак провели в Багдаді перший раунд офіційних переговорів про вихід американських військ з країни.

Солдати 2 -ї піхотної дивізії під час патрулювання міста Дора, Ірак, 2007 р Солдати 2 -ї піхотної дивізії під час патрулювання м

США та Ірак провели в суботу в Багдаді перший раунд офіційних переговорів, спрямованих на згортання місії очолюваної США військової коаліції, сформованої для боротьби з терористичним угрупуванням "Ісламська держава", — повідомляє "Голос Америки".

Прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа аль-Судані повідомив, що він ініціював "початок першого раунду двостороннього діалогу між Іраком і Сполученими Штатами Америки про завершення місії коаліції в Іраку".

Початок переговорів, про які обидві країни оголосили в четвер, стався на тлі регулярних атак по американських військах в Іраку та Сирії безпілотниками з боку ополченців, що підтримуються Іраном.

Вашингтон зберігає постійну присутність в Іраку з моменту вторгнення у 2003 році. Американські військові покинули країну у 2011 році, проте повернулися у 2014-му, щоб допомогти уряду Іраку перемогти "Ісламську державу".

З того часу, як екстремістське угрупування втратило контроль над захопленою нею територією, іракські офіційні особи періодично закликають до виведення коаліційних сил, особливо після авіаудару США в січні 2020 року, в результаті якого біля багдадського аеропорту було вбито іранського генерала Касема Сулеймані і лідера і лідера аль-Мухандіс.

Це питання знову випливло після початку ізраїльського наступу в секторі Газа. З середини жовтня група підтримуваних Іраном бойовиків, які називають себе Ісламським опором Іраку, розпочала регулярні напади на американські війська в Іраку та Сирії, скоєні, за словами цієї групи, на помсту за підтримку Вашингтоном Ізраїлю.

Військові бази, на яких служать близько 2500 американських військовослужбовців, зазнали більш ніж 150 атак ракетами та безпілотниками з боку бойовиків. Внаслідок цих атак десятки американських військовослужбовців отримали поранення.

У відповідь США завдали ударів по цілям бойовиків, у тому числі пов'язаних із Силами народної мобілізації — коаліцією переважно шиїтських воєнізованих угрупувань, що підтримуються Іраном. Ці угруповання формально перебувають під контролем іракських військових, проте на практиці переважно діють самостійно. Іракські офіційні особи скаржилися, що американські удари є порушенням суверенітету Іраку.

Американські офіційні особи заявили, що переговори про створення комітету, який має визначити межі припинення місії коаліції, велися ще до 7 жовтня і що це рішення не пов'язане із ситуацією в секторі Газа.

Ісламський опір Іраку, проте, ухвалив рішення США звернути роботу місії собі в заслугу. Угруповання заявило, що "американці розуміють лише мову сили" і пообіцяла продовжувати напади.