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Кількість підпалів військкоматів у Росії свідчить про недовіру до обіцянок Путіна, – британська розвідка

Збільшення кількості атак, ймовірно, пов'язане з дедалі більшим невдоволенням війною серед російського населення.

Кількість підпалів військкоматів у Росії свідчить про недовіру до обіцянок Путіна, – британська розвідка
Фото: EPA/UPG

Кількість підпалів військкоматів у Росії за останні пів року збільшилась удвічі, що може свідчити про недовіру людей до обіцянок Путіна не проводити нову хвилю мобілізації.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки у мережі "Х".

Розвідка Британії наводить дані оприлюднені російською владою 22 січня про 220 атак на пов’язані з набором до війська інституції з початку вторгнення РФ в Україну. 

Водночас статистика видання "Медіазона" свідчить про 113 атак тільки від 26 липня 2023 року.

"Взяті разом ці цифри свідчать про подвоєння підпалів військкоматів в останні 6 місяців", – підкреслюють у розвідці.

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що виконавці нападів "діяли від імені західних посадовців".

"Проте збільшення кількості атак, ймовірно, пов'язане з дедалі більшим невдоволенням війною серед російського населення, а особливо тих, кого можуть мобілізувати у разі оголошення другої хвилі мобілізації", – вважають у Міноборони Британії.

У відомстві додають, що подальша мобілізація буде суперечити обіцянці президента РФ Володимира Путіна, яку він дав 14 грудня на щорічній пресконференції, що в країні більше не буде мобілізації.

"Нова мобілізація буде суперечити обіцянці Путіна від 14 грудня 2023 року, про те, що нової хвилі не буде – атаки з високою ймовірністю свідчать про брак довіри до цих обіцянок", – вважають у розвідці.

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