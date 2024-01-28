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ООН проведе термінове розслідування ймовірної причетності своїх співробітників до нападу ХАМАС на Ізраїль

Винних збираються звільнити і передати правоохоронцям.

ООН проведе термінове розслідування ймовірної причетності своїх співробітників до нападу ХАМАС на Ізраїль
Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик
Фото: UN News

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш ініціює перевірку інформації про участь окремих співробітників Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (UNRWA) у нападі ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Про це заявив журналістам речник Генсека Стефан Дюжаррік, передає Укрінформ.

“Генеральний секретар у жаху від цієї новини… Буде проведено термінову і всебічну незалежну перевірку UNRWA”, – сказав він. 

За словами речника, Гутерреш у п’ятницю попросив генерального комісар UNRWA Філіпа Лаццаріні провести розслідування, щоб будь-який співробітник, який брав участь чи сприяв нападам 7 жовтня, був негайно звільнений і переданий правоохоронцям для можливого кримінального переслідування.

  • У суботу, 27 січня, Велика Британія, Італія, Нідерланди та Фінляндія, Сполучені Штати, Австралія і Канади призупинили фінансування агентства на період розслідування.
  • Напередодні UNRWA заявило, що отримало від Ізраїлю докази ймовірної причетності 12 співробітників до атаки терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїлю у жовтні 2023 року. В Агентстві ухвалили негайно розірвати контракти з цими співробітниками та розпочати розслідування.
  • Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям було засноване у 1949 році й діє в секторі Гази, на Західному березі річки Йордан, а також у Йорданії, Лівані та Сирії. Після жовтня 2023-го UNRWA надало свої об’єкти по всій Газі для цивільних, які тікали від наступу ізраїльських сил.
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