ООН проведе термінове розслідування ймовірної причетності своїх співробітників до нападу ХАМАС на Ізраїль

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш ініціює перевірку інформації про участь окремих співробітників Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (UNRWA) у нападі ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Про це заявив журналістам речник Генсека Стефан Дюжаррік, передає Укрінформ.
“Генеральний секретар у жаху від цієї новини… Буде проведено термінову і всебічну незалежну перевірку UNRWA”, – сказав він.
За словами речника, Гутерреш у п’ятницю попросив генерального комісар UNRWA Філіпа Лаццаріні провести розслідування, щоб будь-який співробітник, який брав участь чи сприяв нападам 7 жовтня, був негайно звільнений і переданий правоохоронцям для можливого кримінального переслідування.
- У суботу, 27 січня, Велика Британія, Італія, Нідерланди та Фінляндія, Сполучені Штати, Австралія і Канади призупинили фінансування агентства на період розслідування.
- Напередодні UNRWA заявило, що отримало від Ізраїлю докази ймовірної причетності 12 співробітників до атаки терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїлю у жовтні 2023 року. В Агентстві ухвалили негайно розірвати контракти з цими співробітниками та розпочати розслідування.
- Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям було засноване у 1949 році й діє в секторі Гази, на Західному березі річки Йордан, а також у Йорданії, Лівані та Сирії. Після жовтня 2023-го UNRWA надало свої об’єкти по всій Газі для цивільних, які тікали від наступу ізраїльських сил.