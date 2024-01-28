У Фінляндії відбуваються президентські вибори

Сьогодні Фінляндія обирає нового президента після двох шестирічних каденцій Саулі Нііністе, який уже не може балотуватися на третій термін. Президентські вибори 28 січня є першими після вступу країни до НАТО, пише The New York Times.

Серед дев’яти кандидатів останні опитування показують двох лідерів: ексглаву уряду Олександра Стубба та ексглаву МЗС Пекку Хаавісто.

На думку аналітиків, майбутнього президента не лише порівнюватимуть з президентом Нііністе, але й опиратимуться на його зовнішньополітичну діяльність. Першочергово – це інтеграція Фінляндії в НАТО на тлі побоювань щодо можливої російської агресії та ескалації напруженості в регіоні Балтійського моря.

Явка виборців у Фінляндії, країні з населенням 5,6 мільйона людей, на президентських виборах, як правило, близько 70% або вище.

За попередніми даними, понад 1,8 мільйона фінів, або 44% виборців країни, які мають право голосу, вже проголосували на достроковому голосуванні.

Перші результати виборів очікуються у неділю. Якщо жоден кандидат не здобуде підтримки більше як половини виборців, 11 лютого буде проведено другий тур виборів за участю двох претендентів на посаду президента, які набрали найбільше голосів у першому турі.