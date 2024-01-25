Вашингтон і Багдад розпочнуть переговори про виведення з Іраку міжнародної військової коаліції, − Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн у Вашингтоні, лютий 2023 року

Вашингтон і Багдад мають намір розпочати переговори про припинення роботи в Іраці міжнародної військової коаліції, яку очолюють США.

Як пише Reuters з посиланням на джерела, про це йдеться у листі, який посол США в Іраку Аліна Романовскі передала вчора міністру закордонних справ Іраку Фуаду Хусейну.

Коаліцію пропонується замінити “двосторонніми відносинами”.

У МЗС заявили, що лист передали прем'єр-міністру, який уважно його вивчить. Очікується, що переговори триватимуть щонайменше кілька місяців. Їхній результат зараз спрогнозувати не можна, а виведення військ США є неминучим, зазначає видання.

Сполучені Штати мають 2500 військових в Іраку, які консультують і допомагають місцевим силам запобігти відродженню терористичного угрупування “Ісламська держава”, яке перед поразкою захопило у 2014 році захопила значні частини Іраку та Сирії.

Сотні військових з інших, переважно європейських, країн також перебувають в Іраку як частина коаліції під керівництвом США, яка була створена для боротьби з ісламістами.

Присутність цієї місії в Іраку зазнає дедалі більшого тиску.

З початку війни у Смузі Гази американські війська в Іраку та Сирії приблизно 150 разів зазнавали нападів бойовиків, пов’язаних з Іраном, які базуються в Іраку. США завдали серію ударів у відповідь. Остання атака американців відбулася вчора.

Ескалація насильства змусила прем’єр-міністра Іраку Мухаммеда Шіа ас-Судані закликати до швидкого виходу коаліційних сил. Переговори розпочалися минулого року, але зупинилися після нападу ХАМАСу на Ізраїль у жовтні. Вашингтон не хотів вести перемовини під обстрілами, аргументуючи, що будь-які зміни в місії виглядатимуть вимушеними і будуть “підбадьорювати регіональних суперників, включно з Іраном”.

Позиція США змінилася після усвідомлення того, що атаки, найімовірніше, не припиняться і що статус-кво веде до постійної ескалації. “США та Ірак близькі до домовленості про початок діалогу у Вищій військовій комісії, про що було оголошено ще в серпні”, − зазначив американський чиновник.

Комісія дозволить спільно оцінити здатність сил безпеки Іраку боротися з "Ісламською державою" та “сформувати характер двосторонніх відносин у сфері безпеки”. “Ми обговорювали це протягом місяців. Вибір часу не пов'язаний з нещодавніми нападами. США зберігатимуть повне право на самооборону під час переговорів”, − додав посадовець.

Багдад та Вашингтон сподіваються, що офіційне ініціювання переговорів може призвести до зниження політичного тиску на уряд Судані та потенційного зменшення нападів на сили Сполучених Штатів.