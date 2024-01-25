Франція передала ще дві установки реактивних систем залпового вогню LRU для України

У рамках "Коаліції артилерії для України" Міністерство оборони Франції передало Україні додатково ще дві реактивні системи залпового вогню LRU, які французькою альтернативою американської MLRS M270.

Про це йдеться на сайті Міноборони Фрації.

У межах відповідних домовленостей Франція надала дві додаткові РСЗВ LRU, що збільшило загальну кількість французьких установок, поставлених Україні.

"Франція має право очолити цю коаліцію з огляду на передану Україні артилерійську техніку: близько тридцяти САУ Caesar, тоді як у нас було лише 75, чотири пускові установки залпового вогню LRU, гармати TRF1 та міномети калібру 120 міліметрів", — розповів глава коаліції "Артилерія для України" Жан-Мішель Гійотон в інтерв'ю для пресслужби Міноборони.

LRU або lance-roquettes unitaire — французький варіант американської M270 MLRS. Установки оснащені:

модернізованою системою управління вогнем EFCS,

новою навігаційною системою (з використанням GPS),

новою системою зв'язку.