Орбан змінив свою думку щодо створення фонду військової допомоги Україніу розмірі 5 млрд євро, — Bloomberg

Угорщина різко відмовилася від своїх заперечень проти створення фонду ЄС для військової допомоги Україні з річним бюджетом у розмірі 5 мільярдів євро.

Угорщина, яка ще нещодавно вперто була проти допомоги Україні, різко змінила свою думку і вже не проти, щоб ЄС створив фонд військової допомоги Україні з річним бюджетом у розмірі 5 мільярдів євро, що відкриває шлях до угоди про модернізацію механізму, спрямованого на стабільне постачання зброї Києву, — пише Bloomberg.

Так, за інформацією джерел видання, у Будапешті заявили, що не ставатимуть на заваді досягнення консенсусу під час зустрічі послів ЄС 24 січня. Таке рішення збігається з тиском на прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо схвалення вступу Швеції до НАТО.

До слова, Угорщина є останньою країною, яка є перешкодою для членства Швеції, після того, як Туреччина підтримала заявку цієї країни на початку тижня.

Створення нового механізму набуло терміновості, оскільки ЄС не виконує обіцянку надати Україні один мільйон артилерійських снарядів до березня, а критично важливе фінансування з боку США залишається заблокованим у Конгресі. Тоді як Росія випереджає Захід і отримала близько мільйона снарядів від Північної Кореї.

Запропонований фонд допомоги зафіксує ставки відшкодування і перейде від використання наявних запасів озброєнь до постачання нових через спільні контракти на закупівлю. Минулого тижня зовнішньополітичний підрозділ Євросоюзу представив пропозицію щодо реформування нинішнього фонду, відомого як Європейський фонд миру.

Між країнами-членами зберігається кілька розбіжностей щодо нового військового фонду. Деякі країни хочуть, щоб він був більш гнучким для закупівлі озброєнь з країн, що не входять до складу ЄС.

Крім того, деякі країни хочуть, щоб лідери ЄС схвалили плани на зустрічі 1 лютого, тоді як інші хочуть спочатку узгодити всі технічні деталі. Посли планують знову обговорити це питання наступного тижня.