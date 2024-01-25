Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Стали відомі прізвища загиблих членів екіпажу російського ІЛ-76, – "Схеми"
Стали відомі прізвища загиблих членів екіпажу російського ІЛ-76, – "Схеми"
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76 (виправлено)
У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76 (виправлено)
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Болгарія хоче конфіскувати великий російський курорт на Чорному морі
Болгарія хоче конфіскувати великий російський курорт на Чорному морі
ГоловнаСвіт

Саудівська Аравія відкриє свій перший алкогольний магазин у країні. Для дипломатів, − ЗМІ

У країні алкоголь заборонено, вживання карають штрафами або й в'язницею.

Саудівська Аравія відкриє свій перший алкогольний магазин у країні. Для дипломатів, − ЗМІ
Фото: Alexander Kovacs/unsplash

Саудівська Аравія готується відкрити свій перший алкогольний магазин у столиці Ер-Ріяді, який буде обслуговувати виключно дипломатів-немусульман.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Клієнти повинні будуть зареєструватися через мобільний додаток, отримати код дозволу від міністерства закордонних справ і дотримуватися місячних квот у покупках.

“Цей крок є важливою віхою в зусиллях королівства під керівництвом наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана відкрити ультраконсервативну мусульманську країну для туризму та бізнесу, оскільки вживання алкоголю заборонено ісламом”, − зазначає видання.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Новий магазин буде розташований у дипломатичному кварталі столиці − районі, де розташовані посольства та живуть дипломати. Водночас незрозуміло, чи матимуть доступ до магазину інші немусульманські емігранти. У Саудівській Аравії живуть мільйони експатріантів, але більшість із них – мусульманські робітники з Азії та Єгипту.

Алкоголь у Саудівській Аравії доступний тільки через дипломатичну пошту або на чорному ринку. У країні діють суворі закони проти вживання алкоголю, які можуть каратися сотнями ударів батогом, депортацією, штрафами або тюремним ув’язненням, а експатріантам також загрожує депортація. Після реформ побиття батогом переважно замінили в'язницею.

Додамо, вчора стало відомо, що Ер-Ріяд вводить нові обмеження на імпорт алкоголю в дипломатичних відправленнях. Центр міжнародного спілкування (CIC) заявив, що нові правила ввели для протидії незаконній торгівлі алкогольними товарами та продуктами, отриманими дипломатичними представництвами.

  • Торік в Ірані чотирьох осіб засудили до смертної кари за продаж підроблених алкогольних напоїв, унаслідок чого загинули 17 людей.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies