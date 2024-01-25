Саудівська Аравія відкриє свій перший алкогольний магазин у країні. Для дипломатів, − ЗМІ

Саудівська Аравія готується відкрити свій перший алкогольний магазин у столиці Ер-Ріяді, який буде обслуговувати виключно дипломатів-немусульман.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Клієнти повинні будуть зареєструватися через мобільний додаток, отримати код дозволу від міністерства закордонних справ і дотримуватися місячних квот у покупках.

“Цей крок є важливою віхою в зусиллях королівства під керівництвом наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана відкрити ультраконсервативну мусульманську країну для туризму та бізнесу, оскільки вживання алкоголю заборонено ісламом”, − зазначає видання.

Новий магазин буде розташований у дипломатичному кварталі столиці − районі, де розташовані посольства та живуть дипломати. Водночас незрозуміло, чи матимуть доступ до магазину інші немусульманські емігранти. У Саудівській Аравії живуть мільйони експатріантів, але більшість із них – мусульманські робітники з Азії та Єгипту.

Алкоголь у Саудівській Аравії доступний тільки через дипломатичну пошту або на чорному ринку. У країні діють суворі закони проти вживання алкоголю, які можуть каратися сотнями ударів батогом, депортацією, штрафами або тюремним ув’язненням, а експатріантам також загрожує депортація. Після реформ побиття батогом переважно замінили в'язницею.

Додамо, вчора стало відомо, що Ер-Ріяд вводить нові обмеження на імпорт алкоголю в дипломатичних відправленнях. Центр міжнародного спілкування (CIC) заявив, що нові правила ввели для протидії незаконній торгівлі алкогольними товарами та продуктами, отриманими дипломатичними представництвами.