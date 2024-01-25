Залужний провів телефонну розмову з начальником Генштабу Польщі генералом Вєславом Кукулою

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залежний провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генералом Вєславом Кукулою. Сторони обговорили можливу взаємодію у контексті українсько-польської співпраці.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.
"Розповів про оперативну обстановку на фронті. Збройні Сили України продовжують утримувати райони оборони та знищувати живу силу і техніку окупантів", — зазначив Головнокомандувач.
Сторони обговорили також безпекові ризики та можливу взаємодію у контексті українсько-польської співпраці. Зокрема, питання підготовки наших військовослужбовців у Польщі, а також обмін бойовим досвідом.
Генерал Залужний запросив польського колегу в Україну спільно попрацювати в бригадах та на пунктах управління.
Крім того, Валерій Залужний розповів начальнику польського Генштабу як українці протидіють ворожим ракетним ударам.
"У цьому контексті посилення спроможностей української системи ППО є надважливим. Дякую польським партнерам за підтримку та допомогу", — додав Головнокомандувач.