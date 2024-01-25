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Залужний провів телефонну розмову з начальником Генштабу Польщі генералом Вєславом Кукулою

Під час розмови обговорили можливу взаємодію у контексті українсько-польської співпраці.

Залужний провів телефонну розмову з начальником Генштабу Польщі генералом Вєславом Кукулою
Фото: ТГ-канал Валерія Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залежний провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генералом Вєславом Кукулою. Сторони обговорили можливу взаємодію у контексті українсько-польської співпраці.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

"Розповів про оперативну обстановку на фронті. Збройні Сили України продовжують утримувати райони оборони та знищувати живу силу і техніку окупантів", — зазначив Головнокомандувач.

Сторони обговорили також безпекові ризики та можливу взаємодію у контексті українсько-польської співпраці. Зокрема, питання підготовки наших військовослужбовців у Польщі, а також обмін бойовим досвідом.

Генерал Залужний запросив польського колегу в Україну спільно попрацювати в бригадах та на пунктах управління.

Крім того, Валерій Залужний розповів начальнику польського Генштабу як українці протидіють ворожим ракетним ударам. 

"У цьому контексті посилення спроможностей української системи ППО є надважливим. Дякую польським партнерам за підтримку та допомогу", — додав Головнокомандувач. 

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