У Німеччині нічого не знають щодо пропозиції Британії по ракетах Taurus, — Bild

Міністр оборони Борис Пісторіус заявив в інтерв'ю BILD, що йому нічого невідомо щодо пропозиції Британії канцлеру Олафу Шольцу виходити з наболілого питання щодо ракет Taurus для України.

"Мені нічого не відомо про цю пропозицію. Якщо й будуть обговорення з цього приводу, то не в мене. Якби були такі обговорення з канцелярією, їм довелося б визначити, життєздатна ця пропозиція чи ні", — заявив Пісторіус.

Сам міністр оборони скептично ставиться до ймовірного кругового обміну між Німеччиною та Британією в рамках якого Німеччина передасть Великій Британії крилаті ракети Taurus, а Україна натомість отримає британські Storm Shadow.