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У Німеччині нічого не знають щодо пропозиції Британії по ракетах Taurus, — Bild

Міністр оборони ФРН скептично ставиться до кругового обміну ракетами між Німеччиною і Британією.

У Німеччині нічого не знають щодо пропозиції Британії по ракетах Taurus, — Bild
Борис Пісторіус
Фото: spiegel.de

Міністр оборони Борис Пісторіус заявив в інтерв'ю BILD, що йому нічого невідомо щодо пропозиції Британії канцлеру Олафу Шольцу виходити з наболілого питання щодо ракет Taurus для України.

"Мені нічого не відомо про цю пропозицію. Якщо й будуть обговорення з цього приводу, то не в мене. Якби були такі обговорення з канцелярією, їм довелося б визначити, життєздатна ця пропозиція чи ні", — заявив Пісторіус.

Сам міністр оборони скептично ставиться до ймовірного кругового обміну між Німеччиною та Британією в рамках якого Німеччина передасть Великій Британії крилаті ракети Taurus, а Україна натомість отримає британські Storm Shadow.

  • Вчора стало відомо, що Велика Британія запропонувала Німеччині план, який дозволить не передавати Україні ракети Taurus. Згідно з інформацією від "дипломатів і урядовців", план полягає в тому, що Лондон передасть Україні свої Storm Shadow, натомість отримає від Берліну далекобійні крилаті ракети Taurus.
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