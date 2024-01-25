У Німеччині нічого не знають щодо пропозиції Британії по ракетах Taurus, — Bild

Міністр оборони Борис Пісторіус заявив в інтерв'ю BILD, що йому нічого невідомо щодо пропозиції Британії канцлеру Олафу Шольцу виходити з наболілого питання щодо ракет Taurus для України.
"Мені нічого не відомо про цю пропозицію. Якщо й будуть обговорення з цього приводу, то не в мене. Якби були такі обговорення з канцелярією, їм довелося б визначити, життєздатна ця пропозиція чи ні", — заявив Пісторіус.
Сам міністр оборони скептично ставиться до ймовірного кругового обміну між Німеччиною та Британією в рамках якого Німеччина передасть Великій Британії крилаті ракети Taurus, а Україна натомість отримає британські Storm Shadow.
- Вчора стало відомо, що Велика Британія запропонувала Німеччині план, який дозволить не передавати Україні ракети Taurus. Згідно з інформацією від "дипломатів і урядовців", план полягає в тому, що Лондон передасть Україні свої Storm Shadow, натомість отримає від Берліну далекобійні крилаті ракети Taurus.