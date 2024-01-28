Міністр фінансів Німеччини закликав Захід до більшої підтримки України

"Німеччина робить свій внесок і, якщо буде потрібно, - мобілізується ще більше".

Міністр фінансів Німеччини, лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер закликав європейських партнерів до більшої підтримки України.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на ntv.

"Німеччина робить свій внесок і, якщо буде потрібно, - мобілізується ще більше", - сказав Лінднер на Європейській партійній конференції лібералів у Берліні.

При цьому він зазначив, що для Німеччини "неприйнятно робити ще більше у той час, коли інші продовжують робити занадто мало".

"Європа – це спільнота цінностей, і це також повинно проявити себе в цей час", - сказав Лінднер, підкресливши, що Німеччина вже надає половину європейської допомоги Україні.

"Ми не відступимо від наших зобов'язань", – наголосив він.

У березні 2022 року посол України в Німеччині Андрій Мельник розповідав про реакцію німецьких політиків на вторгнення Росії в Україну. За словами дипломата, в опір і перемогу України не повірив міністр фінансів Крістіан Лінднер. Мельник говорив, що той сидів з "такою ввічливою посмішкою і розмовляв так, ніби поразка українців уже давно вирішена". Також Лінднер говорив, що постачати зброю в Україну або відключати Росію від SWIFT безглуздо.

Пізніше він змінив свою думку. А в серпні 2023 року Лінднер приїхав до Києва. Він засвідчив беззаперечну підтримку територіальної цілісності та незалежності України та висловив готовність продовжувати подальшу допомогу. Тоді він повідомляв, що Німеччина вже надала Україні 22 млрд євро підтримки, з них 12 млрд – військова допомога.

24 січня 2024 року резидент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили збільшення оборонної допомоги на 2024 до 8 млрд євро.

Канцлер Німеччини також закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.