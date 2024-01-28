Росія розконсервувала рідкісні 130-мм гармати М-46 з 1950-х років, – Defence Express

Ймовірно, що і до цих гармат росіянам довелось просити снаряди в Північної Кореї.

Росія вирішила розконсервувати старі рідкісні 130-мм гармати М-46 з 1950-х років. У відкритому доступі з’явились фото, які демонструють, що в боях проти ЗСУ російські окупанти почали їх використовувати, пише Defence Express.

За інформацією видання, зображення не дозволяють встановити, яку ймовірну кількість М-46 розконсервував ворог, можна лише констатувати факт, що російські війська перейшли до зняття зі зберігання і використання й такої радянської артсистеми.

У випадку з М-46 варто наголосити на таких деталях – ці гармати виготовляли з 1946 по 1950 роки, мають нестандартний як для сухопутних військ армії РФ калібр 130 міліметрів, на зберіганні росіяни мали лише 350 гармат цього типу (згідно із The Military Balance 2023).

Фото: з відкритих джерел

Через нестандартність калібру цілком закономірно виникає питання, звідки рашисти могли взяти 130-мм постріли до М-46. З однаковою ймовірністю можна припустити, що росіяни під ці гармати знайшли снаряди у власних запасах, так і те, що Росії довелось у когось брати 130-мм боєприпаси. Тому, ймовірно, що і до цих гармат росіянам довелось просити снаряди в Північної Кореї.

Як стверджує The Military Balance 2023, КНДР в своєму розпорядженні має і ті самі буксирувані М-46, і одразу три типи САУ калібру 130-мм – M-1975, M-1981 та M-1991. Однак, звісно, снаряди до М-46 росіяни могли імпортувати також.

Ймовірно, росіяни вирішили розконсервувати свої М-46 одразу з двох мотивів – високий рівень втрат від контрбатарейного вогню ЗСУ, та заявлений показник дальності стрільби цих гармат.

130-мм гармата М-46 – радянська буксована гармата корпусної артилерії періоду 1950-х років. Була створена конструкторським бюро заводу № 172 у 1946-1950 роках та призначалася для заміни 122-мм гармати зразка 1931-37 років.