Окупанти вербують іноземних студентів в армію РФ, – ЦНС

Останнім часом у полон до сил оборони часто потрапляють іноземці, що були завербовані росіянами в ряди свого окупаційного війська, – інформує Центр національного спротиву.

"Під час спілкування військовополоненими було виявлено ряд факторів, що вказують на організовану схему схиляння іноземних студентів до підписання контракту зі зс рф", – пишуть у ЦНС.

Зокрема, навколо московських ВНЗ (Російський університет дружби народів) у яких навчаються іноземці, розміщено чимало реклами щодо “перспектив” військової служби.

"Куратори груп та російські студенти, що мають допомагати таким іноземцям в акліматизації та успішному засвоєнні програми методом навіювання, розповідають про фінансове забезпечення у зс рф. Виявивши осіб, які мають фінансові проблеми чи гостру потребу у великих сумах коштів (оплат навчання, лікування тощо) вони їх скеровують у місцеві військкомати. Часто до таких студентів підсилають осіб, що викрадають у них наявні суми коштів аби створити почуття безвиході та відчаю", – ідеться в інформації.

А потім іноземців шантажують загрозою депортації.

Також спецслужи через соціальні мережі проводять таргетовану рекламу на таких людей щодо можливості укласти контракт з МО РФ. Основний аргумент – фінансовий – можливість заробити кошти для подальшого навчання та проживання в Росії.

Підготовку іноземців проводять на території навчально-методичного центру військово-патріотичної підготовки “Авангард”, який формально перебуває у віданні департаменту освіти і науки міста Москви. Ідею його створення підтримав особисто президент РФ, задля популяризації серед молоді військової та державної служби.

Центр є складовою парку “Патріот” – масштабного мілітаристичного парку культури і відпочинку російсько армії. На території центру “Авангард” регулярно проводяться мілітарні вишколи для молоді 14-17 років. Це також служить прикриттям для підготовки там іноземців.

В середньому одночасно там проходять підготовку близько 300 іноземних осіб. За походженням це здебільшого: китайці, непальці, узбеки, єгиптяни, молдовани, шриланкійці.

Через те, що більшість іноземців дуже слабко володіють російською мовою, їх привчають до жестових команд та ключових слів за їх подальшої посади в окупаційному війську.

"На поле бою їх виводять російські офіцери та сержанти. Після віддання наказу та визначення варіантів дій офіцери залишають іноземців на полі бою, а самі повертаються на тилові позиції. До іноземців у в російському війську традиційно зневажливе та недбале ставлення, їх особливо не бережуть, а їх становище можна порівняти з підрозділами сформованими з ув’язнених", – додають у нацспротиві.