Напад стався в італійській католицькій церкві Санта-Марія в районі Сариєр.

У Туреччині затримали двох озброєних чоловіків, які вчора застрелили людину під час служби у католицькій церкві в Стамбулі.

Про це пише Reuters з посиланням на міністра внутрішніх справ країни Алі Єрлікая.

Влада повідомила, що вони пов’язані з “Ісламською державою”.

Відомо, що напад стався в італійській католицькій церкві Санта-Марія в районі Сариєр. Вбили громадянина Туреччина. Поліція загалом провела рейди в понад 30 місцях у всьому Стамбулі та затримала 47 осіб.

“Обидва підозрюваних є іноземними громадянами. Один з них з Таджикистану, а інший − росіянин, і, за нашою оцінкою, вони є членами “Ісламської держави””, − сказав Єрлікая.

“Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за напад, заявивши, що це була відповідь на заклик лідерів угруповання атакувати євреїв та християн.

Фото: EPA/UPG Вид на церкву Санта-Марія у Стамбулі, у якій члени ІДІЛ вбили чоловіка