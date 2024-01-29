У Туреччині затримали двох озброєних чоловіків, які вчора застрелили людину під час служби у католицькій церкві в Стамбулі.
Про це пише Reuters з посиланням на міністра внутрішніх справ країни Алі Єрлікая.
Влада повідомила, що вони пов’язані з “Ісламською державою”.
Відомо, що напад стався в італійській католицькій церкві Санта-Марія в районі Сариєр. Вбили громадянина Туреччина. Поліція загалом провела рейди в понад 30 місцях у всьому Стамбулі та затримала 47 осіб.
“Обидва підозрюваних є іноземними громадянами. Один з них з Таджикистану, а інший − росіянин, і, за нашою оцінкою, вони є членами “Ісламської держави””, − сказав Єрлікая.
“Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за напад, заявивши, що це була відповідь на заклик лідерів угруповання атакувати євреїв та християн.
- Угрупування здійснило численні напади у всій Туреччині, зокрема у нічному клубі у Стамбулі 1 січня 2017 року. Тоді загинуло 39 людей.
- З червня 2023 року турецька влада затримала 2086 осіб, підозрюваних у зв'язках з “Ісламською державою”. 529 осіб було заарештували.