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Члени ІДІЛ вбили чоловіка у католицькій церкві Стамбула. Один зі затриманих − росіянин

Напад стався в італійській католицькій церкві Санта-Марія в районі Сариєр.

Члени ІДІЛ вбили чоловіка у католицькій церкві Стамбула. Один зі затриманих − росіянин
Фото: EPA/UPG

У Туреччині затримали двох озброєних чоловіків, які вчора застрелили людину під час служби у католицькій церкві в Стамбулі.

Про це пише Reuters з посиланням на міністра внутрішніх справ країни Алі Єрлікая.

Влада повідомила, що вони пов’язані з “Ісламською державою”.

Відомо, що напад стався в італійській католицькій церкві Санта-Марія в районі Сариєр. Вбили громадянина Туреччина. Поліція загалом провела рейди в понад 30 місцях у всьому Стамбулі та затримала 47 осіб. 

“Обидва підозрюваних є іноземними громадянами. Один з них з Таджикистану, а інший − росіянин, і, за нашою оцінкою, вони є членами “Ісламської держави””, − сказав Єрлікая.

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“Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за напад, заявивши, що це була відповідь на заклик лідерів угруповання атакувати євреїв та християн.

Вид на церкву Санта-Марія у Стамбулі, у якій члени ІДІЛ вбили чоловіка
Фото: EPA/UPG
Вид на церкву Санта-Марія у Стамбулі, у якій члени ІДІЛ вбили чоловіка

  • Угрупування здійснило численні напади у всій Туреччині, зокрема у нічному клубі у Стамбулі 1 січня 2017 року. Тоді загинуло 39 людей.
  • З червня 2023 року турецька влада затримала 2086 осіб, підозрюваних у зв'язках з “Ісламською державою”. 529 осіб було заарештували.
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