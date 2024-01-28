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Столтенберг: Україну на певному етапі варто би запросити стати повноцінним членом НАТО

Генсек Альянсу наголосив, що кожна держава має право обирати свій шлях у цьому питанні.

Столтенберг: Україну на певному етапі варто би запросити стати повноцінним членом НАТО
генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Україну було б добре на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом НАТО.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю Fox News, передає "Європейська правда".

Столтенберг наголосив, що кожна держава має право обирати свій шлях вступу чи не вступу в Альянс, оскільки блок створювали для того, аби запобігти війні.

"Я з Норвегії, ми межуємо з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то Радянський союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції і Фінляндії, а також в України", – сказав генсек Альянсу.

Столтенберг підкреслив, що дуже важливо, щоб російський диктатор Путін не досягнув бажаного в Україні, оскільки це стане заохоченням для інших авторитарних режимів. "Сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань", - сказав глава Альянсу і додав, що "тому це гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу".

Столтенберг також висловився за продовження підтримки США, оскільки вона послаблює Росію, а кошти використовуються головним чином у США, бо йдуть на закупівлю американської зброї.

Вступ України до НАТО

  • Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна заслуговує на запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні влітку 2023 року. Однак генерал армії США Бен Годжес був налаштований не оптимістично щодо запрошення України в Альянс під час цього саміту.
  • Блок НАТО надав Україні рекомендації щодо першочергових реформ перед вступом. Зокрема, Україна бере зобов'язання у 2024 провести декілька реформ діджиталізації, в тому числі системи управління військами. Київ зобов'язався також ухвалити низку законів, зокрема антикорупційні. Має бути проведена боротьба з корупцією у військових закупівлях.
  • У листопаді минулого року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ. Однак, він зазначав, що повне членство під час війни неможливе.
  • Керівник апарату генсека НАТО Стіан Єнссен в ході публічної дискусії в місті Арендаль припустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на частину своєї території. При цьому він додав, що це рішення має ухвалювати Київ.
  • У МЗС України назвали це неприйнятним. 
  • Також ексгенсек НАТО Расмуссен виступив із пропозицією щодо приєднання України до Північноатлантичного Альянсу без тимчасово окупованих Росією територій. На його погляд, часткове членство України попередило б Росію, що вона не може зупинити приєднання України до альянсу.
  • Зеленський називав маячнею ідею взяти до НАТО частину України. 
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