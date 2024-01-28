Столтенберг: Україну на певному етапі варто би запросити стати повноцінним членом НАТО

Україну було б добре на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом НАТО.
Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю Fox News, передає "Європейська правда".
Столтенберг наголосив, що кожна держава має право обирати свій шлях вступу чи не вступу в Альянс, оскільки блок створювали для того, аби запобігти війні.
"Я з Норвегії, ми межуємо з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то Радянський союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції і Фінляндії, а також в України", – сказав генсек Альянсу.
Столтенберг підкреслив, що дуже важливо, щоб російський диктатор Путін не досягнув бажаного в Україні, оскільки це стане заохоченням для інших авторитарних режимів. "Сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань", - сказав глава Альянсу і додав, що "тому це гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу".
Столтенберг також висловився за продовження підтримки США, оскільки вона послаблює Росію, а кошти використовуються головним чином у США, бо йдуть на закупівлю американської зброї.
Вступ України до НАТО
- Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна заслуговує на запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні влітку 2023 року. Однак генерал армії США Бен Годжес був налаштований не оптимістично щодо запрошення України в Альянс під час цього саміту.
- Блок НАТО надав Україні рекомендації щодо першочергових реформ перед вступом. Зокрема, Україна бере зобов'язання у 2024 провести декілька реформ діджиталізації, в тому числі системи управління військами. Київ зобов'язався також ухвалити низку законів, зокрема антикорупційні. Має бути проведена боротьба з корупцією у військових закупівлях.
- У листопаді минулого року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ. Однак, він зазначав, що повне членство під час війни неможливе.
- Керівник апарату генсека НАТО Стіан Єнссен в ході публічної дискусії в місті Арендаль припустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на частину своєї території. При цьому він додав, що це рішення має ухвалювати Київ.
- У МЗС України назвали це неприйнятним.
- Також ексгенсек НАТО Расмуссен виступив із пропозицією щодо приєднання України до Північноатлантичного Альянсу без тимчасово окупованих Росією територій. На його погляд, часткове членство України попередило б Росію, що вона не може зупинити приєднання України до альянсу.
- Зеленський називав маячнею ідею взяти до НАТО частину України.