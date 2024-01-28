За минулу добу, 27 січна, рятувальники евакуювали з Авдіївського напрямку, де ведуться активні бойові дії, чотирьох осіб.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

Двох людей вивезли з Авдіївки, ще двох - із с. Ласточкине Очеретинської громади.

Також протягом минулої доби співробітники Служби порятунку надали допомогу під час евакуації в Покровському та Бахмутському районах. Зокрема в Новогродівці й Торецьку - 102 особам, з них 16 дітей та 10 осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Рятувальники закликали жителів області виїхати, оскільки на території Донецької області ведуться активні бойові дії й небезпека обстрілів населених пунктів посилюється.

Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області