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З Авдіївського напрямку за добу евакуювали чотирьох осіб

Рятувальники закликали жителів Донеччини покинути регіон через постійні обстріли.

З Авдіївського напрямку за добу евакуювали чотирьох осіб
Евакуація жителів Донеччини
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

За минулу добу, 27 січна, рятувальники евакуювали з Авдіївського напрямку, де ведуться активні бойові дії, чотирьох осіб.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

Двох людей вивезли з Авдіївки, ще двох - із с. Ласточкине Очеретинської громади.

Також протягом минулої доби співробітники Служби порятунку надали допомогу під час евакуації в Покровському та Бахмутському районах. Зокрема в Новогродівці й Торецьку - 102 особам, з них 16 дітей та 10 осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Рятувальники закликали жителів області виїхати, оскільки на території Донецької області ведуться активні бойові дії й небезпека обстрілів населених пунктів посилюється.

Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

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