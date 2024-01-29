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У Мехіко протестували проти повернення кориди

Президент Мексики пропонує провести референдум щодо практики бою биків у країні.

У Мехіко протестували проти повернення кориди
Фото: EPA/UPG

У Мехіко відбулися протести зоозахисників проти повернення кориди майже після двох років, пише BBC.

У неділю в місті відбувся перший з 2022 року бій биків.

Суд наказав призупинити на невизначений термін практику, яка бере свій початок у Мексиці у 16 столітті, погодившись із захисниками прав тварин, які подали позов.

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Минулого місяця Верховний суд скасував це рішення, але очікується ймовірна судова тяганина між прихильниками та противниками кориди.

Місцеві ЗМІ повідомили, що судді винесли рішення лише щодо технічних аспектів і ще не винесли рішення по суті справи.

“Катування − це не мистецтво, це не культура”, − вигукували демонстранти біля арени для кориди Plaza de México, найбільшої арени для кориди у світі.

Люди розмахували транспарантами з гаслами, зокрема "Більше жодної смерті невинних". Інші носили маски биків і фарбувалися в червоний колір. Водночас у приміщенні арени тисячі людей святкували повернення кориди, скандуючи “Хай живе свобода”.

Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував провести референдум про майбутнє кориди в Мехіко.

Фото: EPA/UPG

  • За даними Humane Society International, у світі щороку в боях биків гинуть близько 250 000 тварин.
  • Корида все ще легальна в багатьох районах Мексики, яка є однією з небагатьох країн, яка дозволяє цю практику. Серед інших країн − Франція, Португалія, Колумбія, Венесуела, Перу та Еквадор. В Іспанії корида законна, але деякі міста заборонили її.
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