У Мехіко відбулися протести зоозахисників проти повернення кориди майже після двох років, пише BBC.

У неділю в місті відбувся перший з 2022 року бій биків.

Суд наказав призупинити на невизначений термін практику, яка бере свій початок у Мексиці у 16 столітті, погодившись із захисниками прав тварин, які подали позов.

Минулого місяця Верховний суд скасував це рішення, але очікується ймовірна судова тяганина між прихильниками та противниками кориди.

Місцеві ЗМІ повідомили, що судді винесли рішення лише щодо технічних аспектів і ще не винесли рішення по суті справи.

“Катування − це не мистецтво, це не культура”, − вигукували демонстранти біля арени для кориди Plaza de México, найбільшої арени для кориди у світі.

Люди розмахували транспарантами з гаслами, зокрема "Більше жодної смерті невинних". Інші носили маски биків і фарбувалися в червоний колір. Водночас у приміщенні арени тисячі людей святкували повернення кориди, скандуючи “Хай живе свобода”.

Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував провести референдум про майбутнє кориди в Мехіко.

Фото: EPA/UPG