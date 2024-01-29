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Зеленський обговорив із прем'єром Греції оборонні потреби України

Також йшлося про підготовку до другого саміту Україна – Балкани.

Зеленський обговорив із прем'єром Греції оборонні потреби України
Володимир Зеленський і Кіріакос Міцотакіс (архівне фото)
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Про це він повідомив у Telegram.

"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, щоб скоординувати спільні міжнародні зусилля. Обговорили підготовку до другого саміту Україна – Балкани. Подякував Греції за участь у 4-й зустрічі радників у Давосі й запросив приєднатися до організації Глобального саміту миру", - написав Зеленський у Telegram.

Співрозмовники також обговорили перебіг бойових дій. Зеленський повідомив, що передав актуальні оборонні потреби України, особливо - ППО та артилерії.

"Дякую за підтримку з боку Греції нашого зближення з ЄС. Наголосив на важливості своєчасного розблокування європейської допомоги обсягом 50 млрд євро. Це буде потужним сигналом для інших міжнародних партнерів", - додав президент України.

  • Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до Міцотакіса з пропозицією передати Україні зброю в обмін на допомогу США на суму 200 мільйонів доларів.
  • Раніше Держдеп дозволив продаж Греції американських винищувачів F-35 та супутнього обладнання на суму 8,6 мільярда доларів.Міністр національної оборони Греції Нікос Панайотопулос, своєю чергою, наголосив, що Афіни з першого дня війни направили Україні гуманітарну допомогу та пропонували військову.
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