Інформація про щонайменше 12 вбивств з початку року викликала громадське обурення та дебати.

У східноафриканській країні Кенії відбулися протести після зростання кількості вбивств жінок цього місяця.Про це пише The Guardian.

Інформація про щонайменше 12 вбивств з початку року викликала громадське обурення, дебати та демонстрації у всій країні, зокрема в Найробі, Кісуму та Момбасі.

Вихідними тисячі жінок вийшли на марш у великих містах із закликами покласти край феміциду, тримаючи плакати з написами “StopKillingUs”, “EndFemicideKe” і “WeJustWantToLive”.

У мережі поширили десятки тисяч публікацій із закликами припинити насильницькі вбивства.

З 2016 року в Кенії було зареєстровано щонайменше 500 випадків феміциду. Організації, що документують смерті, кажуть, що фактичне число може бути вищим через незареєстровані випадки або інциденти, подробиці яких опускаються в повідомленнях поліції або ЗМІ.

За даними організації Africa Data Hub, більшість випадків феміциду скоєно чоловіками, які знали жінок і перебували з ними в інтимних відносинах. Багатьом вбивствам передувало систематичне домашнє насильство.

Протестувальники закликали юридично визнати феміцид злочином, заявивши, що його ототожнення із вбивством не враховує унікальних обставин, за яких вони відбуваються. Йдеться про нерівні відносини між чоловіками та жінками чи згубні гендерні норми.

Фото: EPA/UPG

Однак протестувальники зіткнулися зі спротивом та погрозами. У мережі з'явилося відео, на якому двоє чоловіків виступають проти демонстрації та погрожують убити жінок, а один із них заявив, що “жінки мають надавати секс заради фінансової вигоди”, інакше доведеться зіткнутися з наслідками.