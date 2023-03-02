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Унаслідок наймасштабнішої залізничної аварії у Греції загинули 46 людей

Десятки людей постраждали.

Фото: EPA/UPG

Наразі відомо про 46 загиблих внаслідок наймасштабнішої залізничної аварії у Греції, десятки людей отримали поранення. Очікується, що кількість жертв зростатиме.

Про це повідомляє Ekathimerini.

“Буде важко знайти тих, хто вижив, через високу температуру у вагонах. Це найважче, замість того, щоб рятувати життя, ми повинні викопувати тіла”, – сказав рятувальник Константінос Імамідіс.

Сподівання знайти когось ще живого в уламках потягу більше ніж через 34 години мінімальні.

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Нагадаємо, у ніч на 1 березня у Греції сталося зіткнення пасажирського та вантажного потягів. Пасажирський потяг перевозив сотні людей, у тому числі багато студентів університету, які поверталися додому з канікул.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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