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Винищувач F-16 розбився у Південній Кореї, – Reuters

Пілот встиг катапультуватися.

Винищувач F-16 розбився у Південній Кореї, – Reuters
Фото: EPA/UPG

Американський винищувач F-16 впав у море біля західного узбережжя Південної Кореї в середу, 31 січня.

"F-16 Fighting Falcon, призначений до 8-го винищувального крила, зазнав "аварійної ситуації під час польоту" над морем і розбився", – йдеться в заяві підрозділу ВПС США, дислокованого у Південній Кореї, пише Reuters.

Як йдеться у повідомленні, пілот катапультувався. Його врятували приблизно через годину і доставили до медичного закладу для обстеження.

Причина катастрофи, яка, як повідомляється, сталася у водах поблизу портового міста Сосан, розслідується. Повідомлень про постраждалих або збитки внаслідок катастрофи не надходило.

  • Попередня катастрофа у Восьмому винищувальному крилі, яке складається з двох ескадрилей F-16, сталася в грудні 2023 року. Тоді пілот зазнав проблем під час звичайного тренувального польоту та був безпечно піднятий після того, як катапультувався неподалік портового міста Кунсан.
  • У місті Гунсан на західному узбережжі розташована одна з двох основних авіабаз, які використовуються американськими військовими в Південній Кореї.
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