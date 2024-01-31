Винищувач F-16 розбився у Південній Кореї, – Reuters

Американський винищувач F-16 впав у море біля західного узбережжя Південної Кореї в середу, 31 січня.

"F-16 Fighting Falcon, призначений до 8-го винищувального крила, зазнав "аварійної ситуації під час польоту" над морем і розбився", – йдеться в заяві підрозділу ВПС США, дислокованого у Південній Кореї, пише Reuters.

Як йдеться у повідомленні, пілот катапультувався. Його врятували приблизно через годину і доставили до медичного закладу для обстеження.

Причина катастрофи, яка, як повідомляється, сталася у водах поблизу портового міста Сосан, розслідується. Повідомлень про постраждалих або збитки внаслідок катастрофи не надходило.