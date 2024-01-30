Німеччина, Нідерланди і Польща усуватимуть перешкоди для швидшого переміщення військ на східний фланг НАТО

До підписаного ними документу можуть долучатися й інші держави.

Німеччина, Нідерланди і Польща підписали 30 січня угоду, які спрямована на скорочення бюрократичної тяганини і має пришвидшити пересування військ і озброєнь по одному з основних коридорів, що ведуть від Північного моря до східного флангу НАТО, передає Reuters.

Внаслідок вторгнення Росії в Україну в 2022 році і НАТО, і Європейський Союз почали прискорювати підготовку на випадок виникнення конфлікту з Москвою.

За такого сценарію очікується, що США та інші союзники Альянсу направлять великі військові підкріплення через порти Північного моря через Німеччину та Польщу на східний фронт.

Виступаючи на форумі Європейського оборонного агентства 30 січня, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що дуже важливо створити умови, які дають змогу швидко розгорнути військові сили до того, як виникне будь-який можливий конфлікт.

"Географія така, якою вона є. Це означає, що ви повинні мати можливість швидко переміщатися з Нідерландів через Німеччину до Польщі", - сказала Оллонгрен перед підписанням листа про наміри щодо більш тісної співпраці щодо того, що ЄС називає військовою мобільністю. До речі, проєкт відкритий для нових партнерів.

НАТО попередила своїх членів, що надто велика бюрократична тяганина перешкоджає пересуванню військ по Європі і ця проблема може призвести до серйозних затримок у разі початку конфлікту з Росією.

Силам НАТО, як і раніше, необхідно дотримуватись різних правил, починаючи від попереднього повідомлення, необхідного для відправки боєприпасів, і закінчуючи допустимою довжиною військових конвоїв.