Про стратегію. Левам час підніматися
Про стратегію. Левам час підніматися
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
​У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод
​У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
Трамп — техаський король
Трамп — техаський король
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
ГоловнаСвіт

Німеччина, Нідерланди і Польща усуватимуть перешкоди для швидшого переміщення військ на східний фланг НАТО

До підписаного ними документу можуть долучатися й інші держави.

Німеччина, Нідерланди і Польща усуватимуть перешкоди для швидшого переміщення військ на східний фланг НАТО
Винищувачі F-18 стоять на палубі авіаносця USS Gerald R. Ford у східній частині Атлантичного океану, поблизу Франції, 13 листопа
Фото: EPA/UPG

Німеччина, Нідерланди і Польща підписали 30 січня угоду, які спрямована на скорочення бюрократичної тяганини і має пришвидшити пересування військ і озброєнь по одному з основних коридорів, що ведуть від Північного моря до східного флангу НАТО, передає Reuters.

Внаслідок вторгнення Росії в Україну в 2022 році і НАТО, і Європейський Союз почали прискорювати підготовку на випадок виникнення конфлікту з Москвою.

За такого сценарію очікується, що США та інші союзники Альянсу направлять великі військові підкріплення через порти Північного моря через Німеччину та Польщу на східний фронт.

Виступаючи на форумі Європейського оборонного агентства 30 січня, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що дуже важливо створити умови, які дають змогу швидко розгорнути військові сили до того, як виникне будь-який можливий конфлікт.

"Географія така, якою вона є. Це означає, що ви повинні мати можливість швидко переміщатися з Нідерландів через Німеччину до Польщі", - сказала Оллонгрен перед підписанням листа про наміри щодо більш тісної співпраці щодо того, що ЄС називає військовою мобільністю. До речі, проєкт відкритий для нових партнерів.

НАТО попередила своїх членів, що надто велика бюрократична тяганина перешкоджає пересуванню військ по Європі і ця проблема може призвести до серйозних затримок у разі початку конфлікту з Росією.

Силам НАТО, як і раніше, необхідно дотримуватись різних правил, починаючи від попереднього повідомлення, необхідного для відправки боєприпасів, і закінчуючи допустимою довжиною військових конвоїв.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies