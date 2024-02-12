У Німеччині почали будувати завод Rheinmetall, де вироблятимуть артилерійські снаряди

Виробнича лінія, де Rheinmetall планує виробляти артилерію з 2025 року, Унтерлюс, Німеччина, 12 лютого 2024 р

Німецький концерн Rheinmetall розпочинає будівництво нового заводу у Німеччині, де вироблятуть до 200 000 артилерійських снарядів на рік.

Про цей йдеться на сайті Rheinmetall.

"Rheinmetall робить важливий стратегічний крок для посилення готовності Німеччини до національної безпеки. Технічне підприємство з Дюссельдорфа будує нову фабрику в Нижній Саксонії, що ще більше підвищить самозабезпеченість країни у виробництві боєприпасів", – повідомили у підприємстві.

У майбутньому завод вироблятиме артилерійські боєприпаси, вибухівку та компоненти реактивної артилерії. Планується, що обсяги виробництва будуть на рівні 200 000 артилерійських снарядів на рік, а також до 1900 тонн вибухівки RDX та інших компонентів для виробництва зарядів боєприпасів. Крім того, тут може відбуватися виробництво ракетних двигунів і, можливо, боєголовок, які можуть знадобитися для запланованого німецького проекту реактивної артилерії.

У Rheinmetall наголосили, що першочергово завод працюватиме на потреби Німеччини. Проте також додали, що засновують "ще один європейський центр з виробництва артилерійських боєприпасів та інших ефекторів".

"Цей крок відображає наше почуття відповідальності та рішучість зробити матеріальний внесок у здатність нашої країни та наших партнерів по НАТО захищатися", – додали у компанії.

Вартість заводу складатиме орієнтовно 300 мільйонів євро, і Rheinmetall бере на себе всі витрати на будівництво заводу без фінансування держави. На підприємстві працюватимуть 500 робітників.

"Новий завод Rheinmetall дозволить задовольнити власні потреби Бундесверу за рахунок внутрішнього виробництва та – особливо під час кризи – забезпечити необмежену передачу в країни-партнери. Таким чином, попередня залежність від дозволів на експорт, виданих іншими країнами, буде усунена, що дасть Німеччині повний суверенітет у сфері національної безпеки", – наголосили у компанії.

Завод працюватиме в основному автономно, а всі етапи роботи, необхідні для виробництва артилерійських снарядів, виконуватимуться на місці.

На підприємстві додали, що російсько-українська війна виснажила запаси артилерії, тому їх необхідно терміново поповнювати.

"Артилерія є життєво важливою здатністю наземної війни. Війна в Україні показує, наскільки велика потреба в боєприпасах. Склади Бундесверу порожні; поповнення його запасів коштуватиме приблизно 40 мільярдів євро. Величезне споживання боєприпасів в Україні посилює поточний дефіцит. Наявні виробничі потужності західного світу не структуровані для задоволення попиту в такому масштабі. Таким чином, як і інші країни, Німеччина планує закупити велику кількість боєприпасів протягом тривалого періоду", – додали у Rheinmetall.