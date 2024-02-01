Rheinmetall купує контрольний пакет акцій румунського виробника автотехніки

Підприємство буде відігравати ключову роль у підтримці оперативної готовності бойових машин західного виробництва в Україні.

Німецький оборонний концерн Rheinmetal викуповує контрольний пакет акцій провідного румунського виробника автотехніки Automecanica Mediaș. Нова компанія матиме назву Rheinmetall Automecanica SRL.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

"Через Rheinmetall Landsysteme GmbH Група буде володіти 72,5% акцій компанії, яка працюватиме в Румунії під назвою Rheinmetall Automecanica SRL. Решта акцій компанії залишаться в приватних руках. Контрактна угода ще потребує затвердження відповідними державними органами, перш ніж вона набуде чинності", – йдеться у повідомленні.

У середньостроковій перспективі Rheinmetall оцінює річний потенціал продажів новопридбаної компанії приблизно в 300 мільйонів євро.

За даними компанії, підприємство буде відігравати ключову роль у підтримці оперативної готовності бойових машин західного виробництва в Україні, а також забезпечувати матеріально-технічну підтримку.

"Приєднання Automecanica Mediaș до сім’ї Rheinmetall знаменує собою ще одну важливу віху в нашій стратегії зміцнення присутності Групи в Центральній Європі, що, у свою чергу, сприяє зміцненню оборонних можливостей ЄС і НАТО на сході Європи", – сказав виконавчий директор Rheinmetall Арміна Паппергера,

На потужностях виробника надалі планують обслуговувати та модернізувати шасі зенітних систем.

Rheinmetall вже має свої представництва в двох інших країнах на східному фланзі НАТО, Угорщині та Литві. Крім того, у грудні 2023 року Румунія надала Rheinmetall велике замовлення на системи протиповітряної оборони на 328 мільйонів євро.