Rheinmetall купує контрольний пакет акцій румунського виробника автотехніки

Німецький оборонний концерн Rheinmetal викуповує контрольний пакет акцій провідного румунського виробника автотехніки Automecanica Mediaș. Нова компанія матиме назву Rheinmetall Automecanica SRL.
Про це компанія повідомила на своєму сайті.
"Через Rheinmetall Landsysteme GmbH Група буде володіти 72,5% акцій компанії, яка працюватиме в Румунії під назвою Rheinmetall Automecanica SRL. Решта акцій компанії залишаться в приватних руках. Контрактна угода ще потребує затвердження відповідними державними органами, перш ніж вона набуде чинності", – йдеться у повідомленні.
У середньостроковій перспективі Rheinmetall оцінює річний потенціал продажів новопридбаної компанії приблизно в 300 мільйонів євро.
За даними компанії, підприємство буде відігравати ключову роль у підтримці оперативної готовності бойових машин західного виробництва в Україні, а також забезпечувати матеріально-технічну підтримку.
"Приєднання Automecanica Mediaș до сім’ї Rheinmetall знаменує собою ще одну важливу віху в нашій стратегії зміцнення присутності Групи в Центральній Європі, що, у свою чергу, сприяє зміцненню оборонних можливостей ЄС і НАТО на сході Європи", – сказав виконавчий директор Rheinmetall Арміна Паппергера,
На потужностях виробника надалі планують обслуговувати та модернізувати шасі зенітних систем.
Rheinmetall вже має свої представництва в двох інших країнах на східному фланзі НАТО, Угорщині та Литві. Крім того, у грудні 2023 року Румунія надала Rheinmetall велике замовлення на системи протиповітряної оборони на 328 мільйонів євро.
- У жовтні нмецький оборонний концерн та “Українська оборонна промисловість” (“Укроборонпром”) утворили спільне підприємство. Нове підприємтсво буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої партнерами Україні. Також на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.
- На початку грудня стало відомо, що Rheinmetall запустить свій завод в Україні вже наступного року. У підприємстві очікують укласти з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx. Завод Rheinmetall планує запустити вже у 2024 році.
- У листопаді минулого року компанія Rheinmetall отримала замовлення від України на поставку 25 танків Leopard 1.Також компанія поставить 5 евакуаційних машин BPz 2. Вартість замовлення становить понад двозначне число мільйонів євро, а також включає навчання, логістику, запасні частини, ремонт та інші допоміжні послуги.
- Німецький оборонний завод отримав ще одне замовлення на постачання у 2025 році кількох десятків тисяч снарядів різних типів для ЗСУ. Вартість замовлення складає близько 1,2 мільярда євро.