Купити Starlink у Росії можна через приватних продавців, – ЗМІ

Продавці кажуть, що вони працюють на окупованій території, а на території РФ вони діють біля українського кордону та кордону з іншими країнами.

Російське розслідувальне медіа "Важные истории" з'ясувало шлях продажу американських систем супутникового Інтернету Starlink російським окупантам. Придбати їх можна щонайменше на трьох сайтах.

Термінали на російській території працюють лише поруч із українським кордоном та іншими країнами. Особистий кабінет користувача приладу підключають через Польщу.

Продавці запевнили, що термінали працюватимуть на окупованих територіях включно з Кримом, а також в Калінінграді та на Камчатці.

За даними журналістів, всі термінали, які продають у Росії, вже готові до використання. Вартість – від 240 000 до 299 000 рублів. В Європі термінали коштують від 450 до 2843 євро, що становить від 44,2 до 282 000 рублів.