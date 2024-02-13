Купити Starlink у Росії можна через приватних продавців, – ЗМІ

Російське розслідувальне медіа "Важные истории" з'ясувало шлях продажу американських систем супутникового Інтернету Starlink російським окупантам. Придбати їх можна щонайменше на трьох сайтах.
Термінали на російській території працюють лише поруч із українським кордоном та іншими країнами. Особистий кабінет користувача приладу підключають через Польщу.
Продавці запевнили, що термінали працюватимуть на окупованих територіях включно з Кримом, а також в Калінінграді та на Камчатці.
За даними журналістів, всі термінали, які продають у Росії, вже готові до використання. Вартість – від 240 000 до 299 000 рублів. В Європі термінали коштують від 450 до 2843 євро, що становить від 44,2 до 282 000 рублів.
- Starlink – це проєкт американської компанії SpaceX Ілона Маска. Користування пристроями заборонене в Росії та на окупованих нею територіях, і торік Маск не дозволив українським Силам оборони отримати покриття для використання Інтернету у спецоперації в Криму.
- Однак уже цього року покриття з'явилося на частині окупованих територій Луганської і Запорізької областей. На офіційній мапи покриття деякі захоплені населені пункти позначені як доступні для використання зв'язку та навіть замовлення пристроїв.
- ГУР підтвердило, що росіяни використовують Starlink на фронті.
- Маск запевнив, що Росії не продавали пристрої ні на пряму, ні опосередковано.
- ГУР повідомило, що росіяни отримують Starlink контрабандою через продавців із арабських країн.