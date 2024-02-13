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У Росії планують значно збільшити вікове обмеження для військових-контрактників – до 65 років

Для офіцерів це обмеження хочуть збільшити до 70 років. Зараз вікове обмеження для контрактників становить 51 рік.

У Росії планують значно збільшити вікове обмеження для військових-контрактників – до 65 років
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що у Росії пропонують до розгляду законопроєкти про підвищення віку військовослужбовців-контрактників, у тому числі тих, які були прийняті на службу до червня 2023 року, до 65 років і 70 років для офіцерів. 

Зазначається, що це суттєво підвищить нинішнє вікове обмеження у 51 рік для сержантського складу та, ймовірно, збільшить тривалість контракту.

За даними сайту World Data, довоєнна тривалість життя російських чоловіків у 2021 році становила 64,2 року. Таким чином, ця зміна фактично означатиме для російським військових довічний контракт.

Хоча ця можлива зміна законодавства, швидше за все, зменшить потребу в додатковій мобілізації, збільшення кількості військовослужбовців старше 51 року навряд чи підвищить боєздатність Росії, особливо це стосується штурмів, зауважує британське відомство. 

Тим часом у РФ сформували з в’язнів новий штурмовий загін “Шторм гладіатор”. Їх тренують ексвагнерівці і кадирівці. У підрозділ відбирають людей з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій.

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