У Нікополі через ворожий обстріл загинула людина, – Лисак

У Нікополі, що у Дніпропетровській області, внаслідок російського артилерійського обстрілу загинув 64-річний чоловік.

Про йдеться у повідомленні начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

"Трагічний ранок. У Нікополі загинула людина. Чоловік потрапив під ворожий артобстріл. Йому було 64 роки", – повідомив Лисак.

Він додав, що також внаслідок острілу пошкоджений приватний будинок, деталі уточнюють.

"У росіян – жодних принципів. День у день цілять по мирним. Оскаженілі терористи", – написав начальник ОВА.