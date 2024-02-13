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У Нікополі через ворожий обстріл загинула людина, – Лисак

Від артобстрілу російською армією загинув 64-річний чолвоік.

У Нікополі через ворожий обстріл загинула людина, – Лисак
Фото ілюстративне
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

У Нікополі, що у Дніпропетровській області, внаслідок російського артилерійського обстрілу загинув 64-річний чоловік.

Про йдеться у повідомленні начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

"Трагічний ранок. У Нікополі загинула людина. Чоловік потрапив під ворожий артобстріл. Йому було 64 роки", – повідомив Лисак.

Він додав, що також внаслідок острілу пошкоджений приватний будинок, деталі уточнюють. 

"У росіян – жодних принципів. День у день цілять по мирним. Оскаженілі терористи", – написав начальник ОВА.

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