У Нікополі через ворожий обстріл загинула людина, – Лисак

У Нікополі, що у Дніпропетровській області, внаслідок російського артилерійського обстрілу загинув 64-річний чоловік.
Про йдеться у повідомленні начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
"Трагічний ранок. У Нікополі загинула людина. Чоловік потрапив під ворожий артобстріл. Йому було 64 роки", – повідомив Лисак.
Він додав, що також внаслідок острілу пошкоджений приватний будинок, деталі уточнюють.
"У росіян – жодних принципів. День у день цілять по мирним. Оскаженілі терористи", – написав начальник ОВА.
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