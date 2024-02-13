ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів за добу, – Генштаб

Росія всього втратила понад 12 000 бойових броньованих машин від початку вторгнення.

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 397080 осіб особового складу та більш як 12 000 бойових броньованих машин.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько397080 (+1090) осіб,

танків ‒ 6424 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 12004 (+27) од,

артилерійських систем – 9500 (+19) од,

РСЗВ – 981 (+0) од,

засоби ППО ‒ 667 (+1) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7332 (+30),

крилаті ракети ‒ 1882 (+0),

кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12623 (+24) од,

спеціальна техніка ‒ 1518 (+4).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.