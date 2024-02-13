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ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів за добу, – Генштаб

Росія всього втратила понад 12 000 бойових броньованих машин від початку вторгнення.

ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів за добу, – Генштаб
Фото: скрін відео

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 397080 осіб особового складу та більш як 12 000 бойових броньованих машин.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько397080 (+1090) осіб,
  • танків ‒ 6424 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12004 (+27) од,
  • артилерійських систем – 9500 (+19) од,
  • РСЗВ – 981 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 667 (+1) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7332 (+30),
  • крилаті ракети ‒ 1882 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12623 (+24) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1518 (+4).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

  • Станом на 06.00 13 лютого 2024 року найактивніші бойові дії тривали на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 
  • Вночі українська ППО збила 16 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed 136/131". Загалом вночі росіяни атакували Україну 23 БпЛА. Запуски здійснювали з районів Приморсько-Ахтарська (територія РФ) та мису Чауда (тимчасово окупований Крим).
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