ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів за добу, – Генштаб

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 397080 осіб особового складу та більш як 12 000 бойових броньованих машин.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько397080 (+1090) осіб,
- танків ‒ 6424 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12004 (+27) од,
- артилерійських систем – 9500 (+19) од,
- РСЗВ – 981 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 667 (+1) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7332 (+30),
- крилаті ракети ‒ 1882 (+0),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12623 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 1518 (+4).
Дані уточнюються.
- Станом на 06.00 13 лютого 2024 року найактивніші бойові дії тривали на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
- Вночі українська ППО збила 16 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed 136/131". Загалом вночі росіяни атакували Україну 23 БпЛА. Запуски здійснювали з районів Приморсько-Ахтарська (територія РФ) та мису Чауда (тимчасово окупований Крим).