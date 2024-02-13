ДТЕК повідомив про зупинку роботи ТЕС через обстріл

Компанія ДТЕК повідомила про те, що внаслідок нічної російської атаки одна з теплоелектростанцій підприємства припинила свою роботу.

За попередньою інформацією, розміщеною в заяві на офіційній сторінці ДТЕК в Facebook, постраждалих внаслідок обстрілу немає. Після припинення обстрілу співробітники розпочали ліквідацію наслідків. Обладнання станції серйозно пошкоджено, генерація електроенергії припинена. ДТЕК стверджує, що синхронізує свої дії з "Укренерго". Про яку саме станцію йдеться, не повідомляють з міркувань безпеки.

Як стверджує компанія, минулого разу їхні теплоелектростанції ставали мішенню ворога у ніч з 2 на 3 лютого.