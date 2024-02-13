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ДТЕК повідомив про зупинку роботи ТЕС через обстріл

Станція припинила виробництво електроенергії внаслідок російської атаки

ДТЕК повідомив про зупинку роботи ТЕС через обстріл
Фото ілюстративне
Фото: Олександр Гіманов

Компанія ДТЕК повідомила про те, що внаслідок нічної російської атаки одна з теплоелектростанцій підприємства припинила свою роботу.

За попередньою інформацією, розміщеною в заяві на офіційній сторінці ДТЕК в Facebook, постраждалих внаслідок обстрілу немає. Після припинення обстрілу співробітники розпочали ліквідацію наслідків. Обладнання станції серйозно пошкоджено, генерація електроенергії припинена. ДТЕК стверджує, що синхронізує свої дії з "Укренерго". Про яку саме станцію йдеться, не повідомляють з міркувань безпеки.

Як стверджує компанія, минулого разу їхні теплоелектростанції ставали мішенню ворога у ніч з 2 на 3 лютого. 

  • Вночі росіяни завдали удару по Дніпру. У місті частково зникла електроенергія та виникли проблеми із водопостачанням. 
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