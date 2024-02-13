Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Окупанти вдарили ракетами по Харківському району (оновлення)
Окупанти вдарили ракетами по Харківському району (оновлення)
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
ГоловнаСуспільствоВійна

Одесит, що шпигував за ППО, опинився за ґратами

Чоловік повідомляв про розташування та переміщення військової техніки знайомому в Росії

Одесит, що шпигував за ППО, опинився за ґратами
Затриманий у залі суду
Фото: Одеська обласна прокуратура

Офіс Генерального прокурора України повідомив, що в Одесі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для чоловіка, який шпигував за силами протиповітряної оборони.

Підозрюваний передавав знайомому на території Росії фото та відео бойової техніки ППО з конкретними координатами в Одесі, Чорноморську та інших населених пунктах Одеської області.

Чоловікові інкримінують несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил. Згідно з частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України, таке порушення карається позбавленням волі на термін від 8 до 12 років. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies