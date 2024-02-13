Одесит, що шпигував за ППО, опинився за ґратами

Чоловік повідомляв про розташування та переміщення військової техніки знайомому в Росії

Офіс Генерального прокурора України повідомив, що в Одесі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для чоловіка, який шпигував за силами протиповітряної оборони.

Підозрюваний передавав знайомому на території Росії фото та відео бойової техніки ППО з конкретними координатами в Одесі, Чорноморську та інших населених пунктах Одеської області.

Чоловікові інкримінують несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил. Згідно з частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України, таке порушення карається позбавленням волі на термін від 8 до 12 років.