Росія закуповує Starlink у арабських країнах, – ГУР

Росія закуповує термінали супутникового Інтернету Starlink у арабських країнах, з'ясувало ГУР.

Розвідники перехопили розмову окупантів, в якій йшлося про купівлю засобів зв'язку. Один із них сказав, що "араби привозять усе: дроти, вайфай, роутер".

Вартість закупівлі пристрою Starlink за такою схемою складає 200 000 рублів – це понад $2100. Офіційно Starlink коштує до 600 доларів.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: держава-агресор росія закуповує засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах", – повідомили в ГУР.