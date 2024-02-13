Росія закуповує Starlink у арабських країнах, – ГУР

Росія закуповує термінали супутникового Інтернету Starlink у арабських країнах, з'ясувало ГУР.
Розвідники перехопили розмову окупантів, в якій йшлося про купівлю засобів зв'язку. Один із них сказав, що "араби привозять усе: дроти, вайфай, роутер".
Вартість закупівлі пристрою Starlink за такою схемою складає 200 000 рублів – це понад $2100. Офіційно Starlink коштує до 600 доларів.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: держава-агресор росія закуповує засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах", – повідомили в ГУР.
- Starlink – це проєкт американської компанії SpaceX Ілона Маска. Користування пристроями заборонене в Росії та на окупованих нею територіях, і торік Маск не дозволив українським Силам оборони отримати покриття для використання Інтернету у спецоперації в Криму.
- Однак уже цього року покриття з'явилося на частині окупованих територій Луганської і Запорізької областей. На офіційній мапи покриття деякі захоплені населені пункти позначені як доступні для використання зв'язку та навіть замовлення пристроїв.
- ГУР підтвердило, що росіяни використовують Starlink на фронті.
- Маск запевнив, що Росії не продавали пристрої ні на пряму, ні опосередковано.