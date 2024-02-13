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Росія тримає по одному ракетоносію у Чорному та Середземному морях

Загальний залп "Калібрів" обох суден - до 14 ракет. 

Росія тримає по одному ракетоносію у Чорному та Середземному морях
Фото: EPA/UPG

Росія тримає в Чорному морі  4 кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 6 ракет.

Про таке йдеться у повідомленні Військово-морських сил.

Також у ВМС додали, що в Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель, а в  Середземному морі знаходяться 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 8 ракет.

"За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря – 9 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор; до Чорного моря - 14 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", – додали у ВМС. 

Фото: ВМС

Військово-морські сили зауважують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

  • У Військово-морських силах ЗСУ розповіли про проблеми із завантаженням "Калібрів" на російські кораблі. Зокрема, через роботу українських військових, робота Чорноморського флоту Росії якщо не паралізована, то сильно ускладнена.
  • За даними британської розвідки, за чотири місяці знищено 20% Чорноморського флоту РФ.
  •  2023 році Сили оборони знищили щонайменше шість кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ, а загальна чисельність втрат особового складу на знищених від початку повномасштабного вторгнення суднах може сягати 700 окупантів.
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