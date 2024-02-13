Росія тримає по одному ракетоносію у Чорному та Середземному морях

Росія тримає в Чорному морі 4 кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 6 ракет.

Про таке йдеться у повідомленні Військово-морських сил.

Також у ВМС додали, що в Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель, а в Середземному морі знаходяться 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 8 ракет.

"За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря – 9 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор; до Чорного моря - 14 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", – додали у ВМС.

Фото: ВМС

Військово-морські сили зауважують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).