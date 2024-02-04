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Робота Чорноморського флоту якщо не паралізована, то сильно ускладнена, – ВМС ЗСУ

Окрім кораблів, які є платформою для крилатих ракет типу "Калібр", ЧФ застосувати проти України нічого не може.

Робота Чорноморського флоту якщо не паралізована, то сильно ускладнена, – ВМС ЗСУ
Фото: Сили оборони півдня України

У Військово-морських силах ЗСУ розповіли про проблеми із завантаженням "Калібрів" на російські кораблі. Зокрема, через роботу українських військових, робота Чорноморського флоту Росії якщо не паралізована, то сильно ускладнена.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, зараз Чорноморський флот в такому стані знаходиться досить тривалий час, коли окрім кораблів, які є платформою для крилатих ракет типу "Калібр", застосувати проти України вони нічого не можуть.

"Але і з цим виникли проблеми. Їх відрізали від Севастополя, де знаходиться їхня основна логістична база", – підкреслив він.

Речник додав, що у Новоросійську, куди після ударів по Криму втекли кораблі Чорноморського флоту РФ, проблема із завантаженням ракет досі не вирішена.

"Калібри" залишилися в Севастополі, а в Новоросійську ця проблема із їх завантаженням, як бачимо, досі не вирішилася. І вони вимушені ризикувати, заходити в Севастополь, швиденько завантажуватися і швиденько звідти прибиратися. Можна констатувати, що робота Чорноморського флоту якщо не паралізована, то сильно ускладнена", – сказав Плетенчук. 2023 році Сили оборони знищили щонайменше шість кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ, а загальна чисельність втрат особового складу на знищених від початку повномасштабного вторгнення суднах може сягати 700 окупантів.

  • У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу “Group 13” Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ. 
  • Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом "Івановєц" дав крен на корму і затонув. 
  • Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів. 
  • За даними розвідки, на російському катері "Івановец"  могло бути до 40 ворожих моряків.
  •  2023 році Сили оборони знищили щонайменше шість кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ, а загальна чисельність втрат особового складу на знищених від початку повномасштабного вторгнення суднах може сягати 700 окупантів.
  • За даними британської розвідки, за чотири місяці знищено 20% Чорноморського флоту РФ.
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