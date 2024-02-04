Робота Чорноморського флоту якщо не паралізована, то сильно ускладнена, – ВМС ЗСУ

Окрім кораблів, які є платформою для крилатих ракет типу "Калібр", ЧФ застосувати проти України нічого не може.

У Військово-морських силах ЗСУ розповіли про проблеми із завантаженням "Калібрів" на російські кораблі. Зокрема, через роботу українських військових, робота Чорноморського флоту Росії якщо не паралізована, то сильно ускладнена.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, зараз Чорноморський флот в такому стані знаходиться досить тривалий час, коли окрім кораблів, які є платформою для крилатих ракет типу "Калібр", застосувати проти України вони нічого не можуть.

"Але і з цим виникли проблеми. Їх відрізали від Севастополя, де знаходиться їхня основна логістична база", – підкреслив він.

Речник додав, що у Новоросійську, куди після ударів по Криму втекли кораблі Чорноморського флоту РФ, проблема із завантаженням ракет досі не вирішена.

"Калібри" залишилися в Севастополі, а в Новоросійську ця проблема із їх завантаженням, як бачимо, досі не вирішилася. І вони вимушені ризикувати, заходити в Севастополь, швиденько завантажуватися і швиденько звідти прибиратися. Можна констатувати, що робота Чорноморського флоту якщо не паралізована, то сильно ускладнена", – сказав Плетенчук. 2023 році Сили оборони знищили щонайменше шість кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ, а загальна чисельність втрат особового складу на знищених від початку повномасштабного вторгнення суднах може сягати 700 окупантів.