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Банкомати в Австрії перестали обслуговувати картки російського Газпромбанку, − ЗМІ

Фінансова установа досі не потрапила під санкції Євросоюзу.

Банкомати в Австрії перестали обслуговувати картки російського Газпромбанку, − ЗМІ
Фото: ЗМІ РФ

Банкомати в Австрії перестали видавати готівку власникам карток російського Газпромбанку, пише Радіо Свобода.

Це найбільша російська кредитна організація, яка не потрапила під санкції Євросоюзу.

В австрійській компанії, яка обробляє платежі іноземних карток, пояснили, що ця проблема не є у межах її компетенції. У Газпромбанку заявили, що партнери банку в Австрії “відмовляються відповідати”, чому не видають гроші.

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Проблему зафіксували наприкінці минулого року. Російські ЗМІ повідомляють, що така ж проблема є і в Італії.

Газпромбанк, разом із “ДОМ.РФ” є одним із двох банків зі списку 10 найбільших у Росії, який не потрапив під санкції Євросоюзу після зими 2022 року. Восени Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає внести банк до списку санкцій. Однак у прийнятому наприкінці грудня 12-му пакеті обмежень такого заходу немає.

  • Після російського вторгнення в Україну російська економіка потрапила під санкції західних країн. З російського ринку пішли найбільші платіжні системи − американські Visa та Mastercard. 
  • У Росії банки перейшли на платіжну систему "Мир", для закордонних поїздок клієнтам пропонують китайську UnionPay. Однак карти банків, які потрапили під санкції, не працюють у західних країнах і з нею.
  • У травні 2022 року в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що російська держкорпорація "Роскосмос" обходить міжнародні санкції через Газпромбанк. Вона активізує через нього свої розрахунки.
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