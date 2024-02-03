Банкомати в Австрії перестали обслуговувати картки російського Газпромбанку, − ЗМІ

Банкомати в Австрії перестали видавати готівку власникам карток російського Газпромбанку, пише Радіо Свобода.
Це найбільша російська кредитна організація, яка не потрапила під санкції Євросоюзу.
В австрійській компанії, яка обробляє платежі іноземних карток, пояснили, що ця проблема не є у межах її компетенції. У Газпромбанку заявили, що партнери банку в Австрії “відмовляються відповідати”, чому не видають гроші.
Проблему зафіксували наприкінці минулого року. Російські ЗМІ повідомляють, що така ж проблема є і в Італії.
Газпромбанк, разом із “ДОМ.РФ” є одним із двох банків зі списку 10 найбільших у Росії, який не потрапив під санкції Євросоюзу після зими 2022 року. Восени Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає внести банк до списку санкцій. Однак у прийнятому наприкінці грудня 12-му пакеті обмежень такого заходу немає.
- Після російського вторгнення в Україну російська економіка потрапила під санкції західних країн. З російського ринку пішли найбільші платіжні системи − американські Visa та Mastercard.
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