Банкомати в Австрії перестали обслуговувати картки російського Газпромбанку, − ЗМІ

Банкомати в Австрії перестали видавати готівку власникам карток російського Газпромбанку, пише Радіо Свобода.

Це найбільша російська кредитна організація, яка не потрапила під санкції Євросоюзу.

В австрійській компанії, яка обробляє платежі іноземних карток, пояснили, що ця проблема не є у межах її компетенції. У Газпромбанку заявили, що партнери банку в Австрії “відмовляються відповідати”, чому не видають гроші.

Проблему зафіксували наприкінці минулого року. Російські ЗМІ повідомляють, що така ж проблема є і в Італії.

Газпромбанк, разом із “ДОМ.РФ” є одним із двох банків зі списку 10 найбільших у Росії, який не потрапив під санкції Євросоюзу після зими 2022 року. Восени Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає внести банк до списку санкцій. Однак у прийнятому наприкінці грудня 12-му пакеті обмежень такого заходу немає.